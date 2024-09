Na co komu skrzynia biegów? Chiński silnik elektryczny zaskakuje możliwościami

Za tym nietypowym podejściem stoją przedstawiciele Guangzhou Automobile Group. Zaprezentowany wariant ma postać silnika elektrycznego zintegrowanego z kołami. Dzięki jego nietypowym właściwościom istnieje realna opcja doprowadzenia do wielkiej rewolucji na rynku elektryków.

Zacznijmy jednak od początku. Taki napęd wyróżnia się na tle konkurencji choćby ze względu na fakt, że może być zamontowany w obrębie koła. Producent auta może zarazem zrezygnować z pozornie kluczowych elementów, takich jak skrzynia biegów czy wał napędowy. W efekcie konstrukcja zostanie wyraźnie odchudzona, a niższa masa zapewni takiemu elektrykowi zdecydowanie większy zasięg jazdy.

Stworzony w Chinach silnik może wykonywać 30 000 obrotów na minutę. W zestawieniu z obecnie stosowanymi w elektrycznych samochodach wypada zdecydowanie lepiej. To spore osiągnięcie, wszak mówimy o relatywnie niewielkich rozmiarów urządzeniu, mającym 330 milimetrów średnicy. Dzięki temu pojawia się możliwość integracji silnika z kołami pojazdu.

Silnik elektryczny zaprojektowany przez chińskich inżynierów może być zamontowany w kole. Cechuje się wysoką wydajnością i ograniczonymi rozmiarami oraz wagą

Twórcy szacują, że ich silnik może wytworzyć nawet 201 koni mechanicznych mocy wyjściowej. Dzięki wysokiej wydajności, kompaktowym rozmiarom, ograniczonej wadze i rezygnacji z elementów pokroju skrzyni biegów, elektryk wyposażony w taki napęd mógłby być przystosowany do znacznie dłuższej jazdy na pojedynczym ładowaniu, aniżeli miało to miejsce do tej pory.

W obecnej formie mówi się o zwiększeniu zasięgu o 50 kilometrów – i to tylko dzięki zmienionej konstrukcji. Dodajmy do tego coraz pojemniejsze akumulatory oraz szybsze metody ich ładowania, a zdecydowanie zbliżymy się do scenariusza, w którym ograniczona jazda elektrykiem stanie się co najwyżej pieśnią przeszłości.

Chińczycy poczynili w tym zakresie imponujące postępy. Wczoraj informowaliśmy o nietypowym podejściu do ładowania baterii w elektrycznych samochodach. Jeden z tamtejszych producentów wyposażył swoje pojazdy w łatwo wymieniane akumulatory, dzięki czemu istnieje możliwość zamiany rozładowanej baterii na przygotowaną do dalszej jazdy na jednej z autoryzowanych stacji.

Każde takie usprawnienie to zdecydowana korzyść dla sektora elektrycznych pojazdów. W przypadku postępów poczynionych przez GAC warto zwrócić uwagę na maksymalny moment obrotowy tego silnika, wynoszący 350 Nm. Z tego względu wyposażone w niego auto bezproblemowo poradzi sobie z jazdą w trudnym terenie. Masowa produkcja nowego silnika rozpocznie się w 2025 roku. Być może uda się zapewnić możliwość integracji tego urządzenia z dostępnymi już na rynku modelami aut.