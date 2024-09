Czy pompa ciepła dla domu to dobry pomysł? Działa zimą, działa latem, chroni klimat, a to jeszcze nie wszystko

Pompa ciepła typu powietrze-woda jest kompleksowym rozwiązaniem, które zapewnia nie tylko ogrzewanie dla domu w miesiącach zimowych i jesiennych. Może też przez cały rok podgrzewać wodę użytkową, a w miesiącach letnich pomóc w obniżeniu temperatury w pomieszczeniach. Wszystko za sprawą możliwości pozyskiwania ogólnodostępnej i darmowej energii cieplnej (termicznej) z cząstek powietrza. W pompie ciepła jest ono przechwytywane przez czynnik chłodzący i poddawane sprężeniu w celu przyspieszenia ruchu cząstek. Wzrost prędkości cząstek powoduje z kolei wzrost temperatury.

Cały proces najłatwiej porównać do działania pompki rowerowej, której wylot zatykamy palcem. Już po chwili pompowania zauważymy, że kciuk staje się bardzo gorący – oto energia cieplna w praktyce. W analogiczny sposób działa pompa ciepła zainstalowana w domu. Rolę pompki rowerowej pełni tu rzecz jasna zaawansowana i bezpieczna sprężarka, w której sprężony czynnik zwiększa swoją temperaturę i podgrzewa wodę kierowaną do wnętrza domu przez grzejniki, systemy ogrzewania podłogowego, jak również klimakonwektory. Zyskujemy więc nie tylko ciepłe powietrze, ale także ciepłą wodę użytkową (np. do mycia, zmywania czy prania).

LG THERMA V R290 Monobloc – ta pompa ciepła jest cicha, wydajna, oszczędna i ekologiczna

Pompa ciepła woda-powietrze LG THERMA V R290 Monobloc jest w stanie podgrzać wodę na wylocie do temperatury 75 stopni Celsjusza i to nawet wtedy, kiedy na zewnątrz panują wyjątkowo niskie temperatury dochodzące do -28 stopni Celsjusza. Zastosowany w urządzeniu czynnik chłodniczy R290 ma bardzo niski wskaźnik GWP (ang. global warming potential) na poziomie 3. Emisja dwutlenku węgla w porównaniu do konwencjonalnego kotła grzewczego jest w tym wypadku o 93% niższa. Cichą pracę urządzenia zawdzięczamy z kolei zastosowaniu osłony dźwiękochłonnej i tłumików drgań. Jednostka zewnętrzna pracuje z głośnością 49 decybeli (dla modelu o mocy 12 kW), więc nie będzie przeszkadzać ani domownikom, ani sąsiadom. Na uwagę zasługuje też klasa efektywności energetycznej produktu na poziomie A+++.

THERMA V R290 Monobloc może być zasilana z instalacji fotowoltaicznej, a dzięki takiej kombinacji da się znacznie ograniczyć koszty ogrzewania domu. Zdalne sterowanie pompą ułatwia aplikacja LG ThinQ oraz usługa chmurowa LG BECON, do której w razie potrzeby mogą również bez konieczności wizyty zajrzeć serwisanci. Monitorowanie czy aktualizacja oprogramowania jest w tym wypadku praktycznie bezobsługowa. W przypadku LG możemy liczyć na długi okres gwarancji wynoszący aż 5 lat. Mamy też fabryczny serwis producenta, jak również szeroką sieć Autoryzowanych Partnerów Serwisowych na terenie całego kraju.

A co z bezpieczeństwem? Wspomniany czynnik chłodniczy R290 to naturalny propan, ale ryzyko jego zapłonu w pompie ciepła jest praktycznie znikome. Przede wszystkim urządzenie znajduje się na zewnątrz budynku, gdzie odbywa się swobodna cyrkulacja powietrza, a ponadto producenci zastosowali szereg zabezpieczeń, przed ewentualnym zapłonem czynnika. Obecnie pompy ciepła z czynnikiem R290 spełniają bardzo surowe normy w zakresie bezpieczeństwa i nie stanowią żadnego zagrożenia.