Coś niesamowitego! Dimensity 9400 bije w testach A18 Pro i M4. I to mocno

Jaki jest najsilniejszy układ mobilny? W laptopach będzie to M4, a w smartfonach – A18 Pro. Oba procesory to dzieło Apple, ale niespodziewanie okazało się, że mogą mieć bardzo poważnego rywala. MediaTek szykuje się do wydania Dimensity 9400 w przyszłym miesiącu, a wyniki najnowszych testów są niezwykle zadziwiające.