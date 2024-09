Dreame startuje z promocją z okazji „Back to School”

Dreame X40 Ultra Complete

Ten model skierowany jest do wszystkich tych, którym zależy na produktach premium, nie tylko jeśli chodzi o ich cenę, ale przede wszystkim o innowacyjne funkcje. Dreame X40 Ultra Complete wykorzystuje system ssania Vormax, zapewniający aż 12 000 Pa, co przekłada się na dokładne sprzątanie, niezależnie od zabrudzeń. Wyposażono go w obrotowe i wysuwane pady mopujące oraz wysuwaną szczotkę boczną, więc nie trzeba się martwić o to, że po cyklu sprzątania kąty i trudno dostępne zakamarki będą zapomniane. Jest to robot w pełni automatyczny, bo sam opróżnia zbiornik na kurz i wodę, czyści pady mopujące w temperaturze 70°C, a także (jeśli zapewnimy mu odpowiednie połączenie do instalacji) uzupełni pojemnik czystą wodą oraz płynem. Jego celem jest pozostawienie naszej podłogi idealnie czystą, a także oszczędność naszego czasu i wysiłku.

W ramach promocji Dreame X40 Ultra Complete można znaleźć za ok. 5449 złotych.

Dreame L20 Ultra Complete

Kolejny robot sprzątający w ofercie Dreame, który wyposażono w zaawansowaną technologię MopExtend i efektywny system ssania Vormax – te innowacyjne technologie sprawiają, że L20 Ultra Complete precyzyjnie usuwa zanieczyszczenia, także z trudno dostępnych miejsc. Codzienne obowiązki staną się znacznie łatwiejsze, bo robot sam opróżnia zbiornik na kurz i brudną wodę między cyklami sprzątania. Dodatkowo automatycznie czyści pady mopujące i wraca do stacji ładującej w celu odnowienia energii. Na pokładzie nie zabrakło systemu DuoScrub, wykorzystującego dwa szybko obracające się mopy, aby skutecznie usuwać nawet uporczywe zabrudzenia. Nie trzeba się też martwić o zamoczenie dywanów, bo robot wykryje je, przełączy się na odkurzanie, a mopowanie wznowi wtedy, gdy zjedzie z dywanu, więc niezależnie od powierzchni mamy pewność, że dom jest świetnie wysprzątany.

Dreame L20 Ultra Complete znaleźć można za ok. 3899 złotych.

Dreame L20 Ultra

To model tak wielofunkcyjny, że zapomnimy z nim nie tylko o odkurzaniu, ale też o myciu podłóg. To idealny wybór dla osób zapracowanych, które chcą mieć idealnie czyste podłogi bez jakiegokolwiek wysiłku. Robot wykorzystuje technologię MopExtend i system ssania Vormax, by pozostawić nasze mieszkanie nieskazitelnie czyste, nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak krawędzie ścian czy kąty. Jest w stanie je automatycznie rozpoznawać i w zależności od potrzeb wydłużyć zasięg padów mopujących. Natomiast system DuoScrub pozwala na pozbycie się nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń. Wszystko to, w połączeniu z mocą ssącą na 7000 Pa i specjalnie zaprojektowaną gumową szczotką pozbywa się paprochów, włosów, kurzu i plam, pozostawiając podłogę idealnie czystą. A po sprzątaniu robot wraca do bazy, gdzie nie tylko pozbywa się kurzu, ale też brudnej wody po myciu podłóg. Pojemne zbiorniki pozwalają na wiele cykli, bez martwienia się o konieczność ich opróżniania.

Model Dreame L20 Ultra można znaleźć w ramach promocji w cenie ok. 3269 złotych. Jeśli ciekawi Was, jak ten model spisuje się w praktyce, to zajrzyjcie do naszego testu.

Dreame Z10 Station

To odkurzacz pionowy, ale z pewnymi elementami znanymi nam z robotów odkurzających. Urządzenie wyposażono bowiem w innowacyjną stację opróżniającą. Kończymy sprzątanie, umieszczamy tam urządzenie, a jego zbiornik zostaje opróżniony w zaledwie 10 sekund. Worek ma pojemność 2,5 l, więc na długi czas można zapomnieć o konieczności jego opróżniania. Bateria o pojemności 2900 mAh, pozwalająca na pracę nawet przez 65 minut w połączeniu z szybkim silnikiem bezszczotkowym zapewniającym mocne ssanie sprawia, że Dreame Z10 Station bez problemu poradzi sobie z kurzem, paprochami czy sierścią naszych zwierzaków. A dzięki różnym końcówkom dostępnym w zestawie możemy sprzątać nie tylko podłogę, ale też półki, odświeżyć zasłony czy wyczyścić kanapę. Dużą zaletą jest też 5-stopniowy system filtracji, który docenią zwłaszcza alergicy, choć nie tylko. Producent zapewnia, że wychwytuje on i eliminuje drobny pył i cząsteczki kurzu z 99,9% skutecznością.

Za Dreame Z10 Station możemy znaleźć już za ok. 1599 złotych, a więc prawie 30% mniej niż przy regularnej sprzedaży. Test tego odkurzacza znajdziecie tutaj.

Dreame Z30

To kolejny odkurzacz pionowy z oferty Dreame, który cechuje się imponującą mocą ssania na poziomie 28 000 paskali, co w połączeniu z zaawansowanym silnikiem bezszczotkowym zaprojektowanym przez Dreame sprawia, że nasza podłoga będzie idealnie czysta i żaden paproch się nie uchowa. Producent zadbał o zautomatyzowany system wykrywania wielkości cząstek, dzięki któremu odkurzacz odpowiednio dostosowuje moc ssania, by usunąć wszystkie zabrudzenia. Dreame Z30 gwarantuje 90 min ciągłej pracy, choć jak wiadomo, to również zależy od wybranego trybu pracy. Ponadto mamy tutaj technologię podświetlania zamontowaną w szczotce głównej – niebiesko-zielone światło LED oświetla ciemniejsze obszary, dzięki czemu trudno widoczny kurz nie umknie naszej uwadze. Różnorodne szczotki pomagają sprzątać wszystkie powierzchnie – od dywanów, przez twarde podłogi i wszelkie zakamarki. Są też końcówki, przy pomocy których posprzątamy też meble czy zakamarki samochodu. Dreame Z30 zaprojektowano tak, by codzienne porządki były jednocześnie skuteczne, jak i łatwe.

W ramach promocji Z30 możemy znaleźć w cenie ok. 2149 zł.

Dreame H12 Dual

H12 Dual jest urządzeniem, które pozwoli nam pozbyć się z domu mopów i wiadra do mycia podłogi, bo wszystko to zapewnia właśnie ten odkurzacz. To świetny wybór zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, bo wylane soczki czy uporczywe plamy mu nie straszne, podobnie jak brud wzdłuż krawędzi ścian, którego pozbędziemy się za sprawą udoskonalonej konstrukcji szczotki. W dodatku H12 Dual inteligentnie wykryje stopień zabrudzenia powierzchni i w zależności od tego, z czym musi się zmierzyć, wyreguluje swoją siłę ssania. Oczywiście możemy też sami dostosować pracę odkurzacza do swoich potrzeb, wybierając spośród kilku trybów, takich jak Auto do codziennego sprzątania, Suction do usuwania plam, Standard podczas korzystania z odkurzacza ręcznego albo Turbo do zadań specjalnych. Pamiętać jedynie trzeba, że w zależności od wybranego trybu czas pracy będzie się różnił. Optymalnie akumulator 4000 mAh pozwala na około 60 minut odkurzania lub 35 minut mopowania. Nie można też nie wspomnieć o świetnej funkcji, jaką jest automatyczne czyszczenie i suszenie szczotek. Po skończonym sprzątaniu nie musimy więc sami tego robić, bo wystarczy odłożyć odkurzacz na stację ładowania i nacisnąć odpowiedni przycisk, a on sam wypłucze wałek szczotki, a następnie wysuszy go gorącym powietrzem, co zapobiega powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów, jednocześnie zdejmując z nas konieczność wykonywania tej nużącej czynności samemu.

Za ten wielofunkcyjny odkurzacz znaleźć można za ok. 2099 złotych.

Dreame H12 Core

Dla fanów prostoty Dreame przygotowało model H12 Core. To bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który charakteryzuje się świetnym stosunkiem ceny do jakości (zwłaszcza w trwającej promocji). Umożliwia nie tylko odkurzanie, ale też mycie podłóg, co zdejmuje z nas sporo obowiązków. Wiadra i mopy można wywalić, zastępując je jednym, wielofunkcyjnym sprzętem. Specjalne czujniki umieszczone na pokładzie tego urządzenia wykrywają brud i automatycznie dostosowują do niego siłę ssania i przepływ wody. Odkurzacz ten został wyposażony w zaawansowany system obiegu wody, który w czasie rzeczywistym zapewnia skuteczne sprzątanie, umożliwiając jednoczesne odkurzanie, mopowanie i mycie. By zwiększyć komfort pracy, H12 Core został wyposażony w dwa tryby — automatyczny i ssania, co wpływa na jeszcze efektywniejsze sprzątanie. Nie można również zapomnieć, że odkurzacz ten ma funkcję samooczyszczenia – wystarczy umieścić go na podstawie i nacisnąć przycisk, aby szczotka walcowa została wypłukana, odwirowana i wyszorowana, dzięki czemu będzie gotowa do kolejnego sprzątania.

W ramach trwającej właśnie promocji właśnie na tym odkurzaczu możemy zaoszczędzić najwięcej, bo aż 46%, czyli można go znaleźć za ok. 749 złotych.

Dreame Glory

Na koniec na promocję załapał się też zgoła inny sprzęt, bo… suszarka do włosów. Jeśli jednak szukacie właśnie takiego urządzenia, to jest to idealny moment na zakup. Dreame Glory ma moc 1600 W, korzysta też z silnika bezszczotkowego pracującego z prędkością 110000rpm, gwarantując przepływ powietrza do 70m/s. Producent dał nam możliwość wyboru regulacji prędkości nawiewu i trybów pracy, a wszystko po to, by nasze włosy nie tylko były suche, ale też zdrowe, niezależnie od ich długości czy rodzaju. Dreame Glory generuje nawet 300 milionów jonów ujemnych, skutecznie nawilżających włosy i poprawiających ich kondycję, co zapobiega elektryzowaniu i puszeniu się, gwarantując piękny zdrowy wygląd włosów. W dodatku Dreame zadbało, by suszenie było całkowicie bezpieczne, a za to odpowiada czujnik NTC – zapobiegający przegrzaniu włosów i poparzeniu skóry głowy, monitorując temperaturę powietrza do 100 razy na sekundę w trybie 57°C. Zabezpieczenie przed przegrzaniem uruchamia się automatycznie, gdy temperatura przekracza określoną wartość. Dreame Glory to suszarka lekka, elegancka i mieszcząca się nawet do podróżnej torby.

Suszarkę Dreame Glory można znaleźć w ramach promocji za ok. 449 złotych.

Pamiętajcie, że promocja trwa tylko od 23 do 30 września, a sprzętów w atrakcyjniejszych cenach możecie szukać w sklepach Media Expert, RTV EURO AGD, al.to, Media Markt, Allego, max elektro, morele.net oraz oczywiście w sklepie online Dreame.