Dreame otwiera w Warszawie pierwszy w Europie oficjalny sklep. Warto do niego zajrzeć!

Dreame to lider w dziedzinie inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, a otwarcie pierwszego oficjalnego sklepu Europie to krok milowy w rozwoju marki. Wielkie otwarcie rozpocznie się 21 września o godzinie 10 rano i potrwa aż do 25 września. Dowiedz się, dlaczego warto tam zajrzeć!

Jakie atrakcje zaoferuje sklep Dreame w Warszawie?

W trakcie dni wielkiego otwarcia odwiedzający będą mogli skorzystać z ekskluzywnych promocji na wybrane produkty, przetestować najnowsze urządzenia Dreame, wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami oraz uzyskać porady ekspertów dotyczące inteligentnych rozwiązań do domu. Oferty i promocje potrwają dłużej – aż do 30 września wybrane produkty będą dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo od 21 do 25 września odbędą się specjalne wydarzenia związane ze startem działalności sklepu.

Pierwszego dnia, czyli 21 września, klienci mogą liczyć na takie korzyści, jak:

możliwość nabycia suszarki do włosów Gleam za symboliczną kwotę 1,23 PLN brutto – dotyczy to pierwszych 50 klientów, którzy dokonają zakupów o wartości powyżej 1000 PLN brutto;

specjalny upominek od marki Dreame otrzyma pierwsze 100 osób, które odwiedzą sklep i rozpoczną obserwowanie lub już obserwują profil Dreame na Instagramie lub – w przypadku braku konta na Instagramie – zapiszą się do newslettera

dla osób śledzących profil Dreame na Instagramie lub subskrybentów newslettera przygotowano specjalną niespodziankę – możliwość otrzymania tajemniczego vouchera, który może przynieść dodatkowe oszczędności przy zakupach.

Sklep Dreame w Warszawie to nie tylko miejsce zakupów, ale również przestrzeń do interakcji z nowoczesnymi technologiami. W specjalnej strefie styliści Andrzeja Wierzbickiego zaprezentują w akcji urządzenia do stylizacji. Będzie można także poznać Dla miłośników fotografii pojawi się specjalnie zaprojektowana do robienia kreatywnych fotografii i dzielenia się nimi w swoich mediach społecznościowych. I warto ją odwiedzić, gdyż wszyscy klienci będą mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym.

Na czym polega? Każdy, kto zrobi kreatywne zdjęcie w Oficjalnym Sklepie Dreame lub w specjalnej strefie, a następnie udostępni je w mediach społecznościowych z odpowiednim hashtagiem, ma szansę na wygranie atrakcyjnych urządzeń marki Dreame, w tym zaawansowanego robota sprzątającego L40 Ultra. To model reprezentujący szczyt technologii w dziedzinie automatycznego sprzątania domowego.

Na tym nie koniec. Możesz sprawdzić swoją znajomość marki Dreame w specjalnej strefie quizu. Testy będą odbywać się codzienne, a ich zwycięzcy mogą liczyć na nagrody.

W jaki sposób Dreame usprawni Twoje życie?

Ale sklep Dreame to nie tylko atrakcje, ale przede wszystkim sprzęty. Asortyment obejmuje zaawansowane roboty sprzątające, lekkie i wydajne odkurzacze pionowe, innowacyjne odkurzacze Wet&Dry, sprzęt do pielęgnacji włosów oraz roboty koszące do ogrodu. Flagowym produktem, który zadebiutuje w Polsce podczas otwarcia sklepu, będzie wspomniany już model L40 Ultra, prezentowany wcześniej na targach IFA w Berlinie. Ten zaawansowany robot sprzątający reprezentuje zaawansowane rozwiązania w dziedzinie automatyzacji sprzątania domowego.

Więcej szczegółów na temat otwarcia, produktów i promocji można znaleźć na oficjalnej stronie sklepu Dreame oraz na profilach społecznościowych marki. Hasło przewodnie otwarcia to “Dreame Spełnia Się W Warszawie”. Dlaczego akurat takie? Otóż sklep będzie nie tylko miejscem zakupów, ale również przestrzenią do inspiracji i edukacji w zakresie inteligentnego domu. Klienci będą mogli na miejscu naocznie przekonać się, jak nowoczesne technologie mogą ułatwić codzienne obowiązki domowe i podnieść jakość życia.