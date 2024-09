Ten ukraiński dron ześle na wrogów “zniszczenie z niebios”. Czym wyróżnia się SkyFall?

SkyFall zrzuci wrogów Ukrainy na kolana. Co wiemy o tym nowym dronie?

Ukraiński przemysł obronny opracował SkyFall, nowego drona kamikaze, który powstał specjalnie z myślą o precyzyjnych uderzeń na pojazdy opancerzone i umocnione pozycje na dystansach od 40 do 60 kilometrów. Jest to dokładnie dzieło firmy StarkDefence, a więc ukraińskiego przedsiębiorstwa, które specjalizuje się w technologii dronów i które stworzyło tego bezzałogowego statku powietrznego, mając zamiar znacznie wzmocnić arsenał Ukrainy w dalszej obronie terytorium przed rosyjską agresją.

W ogólnym rozrachunku dron SkyFall to z jednej strony kompaktowy, ale z drugiej potężny dron wyposażony w 5-kilogramową głowicę bojową, która jest produkowana na terytorium Ukrainy. Ta głowica może być skonfigurowana jako ładunek wybuchowy lub HEAT-Frag (High-Explosive Anti-Tank Fragmentation), co czyni go wszechstronnym narzędziem do atakowania różnych typów celów, a w tym silnie opancerzonych pojazdów i bunkrów. Jedną z najbardziej wyróżniających się cech SkyFall jest zdolność do pionowego startu i lądowania, co eliminuje potrzebę stosowania uciążliwych systemów startowych, takich jak katapulty czy pasy startowe, umożliwiając przeprowadzania startów nawet z trudnego terenu.

System naprowadzania drona SkyFall jest szczególnie zaawansowany, oferując możliwość precyzyjnego namierzania zarówno nieruchomych, jak i ruchomych obiektów niezależnie od pory dnia. Ta zdolność jest kluczowa dla operacji w dynamicznych warunkach bojowych, gdzie cele mogą się przemieszczać lub ukrywać pod osłoną nocy, ale to nie wszystko. Dron SkyFall jest zaprojektowany do współpracy z dronami rozpoznawczymi, które mogą identyfikować cele i przekazywać współrzędne dronowi kamikaze, co zapewnia większą precyzję uderzeń. Gdyby tego było mało, kluczową innowacją w konstrukcji SkyFall jest jego zdolność do przerwania misji, jeśli cel został już zniszczony lub znalazł się poza zasięgiem. W takich przypadkach dron może powrócić do bazy, w której to wyląduje pionowo i następnie może zostać ponownie użyty po naładowaniu pokładowego akumulatora.

Rozwój SkyFall jest częścią szerszego trendu w ukraińskim sektorze obronnym, który szybko się rozwinął w odpowiedzi na trwający konflikt z Rosją. Przed 2022 rokiem Ukraina miała zaledwie kilka firm specjalizujących się w technologii dronów, ale pilna potrzeba przeciwdziałania rosyjskiej przewadze powietrznej i opóźnienia w dostawach pomocy wojskowej od zachodnich sojuszników, spowodowały znaczący wzrost lokalnej produkcji. W efekcie aktualnie na Ukrainie działa około 80 firm zajmujących się produkcją dronów, co stanowi dramatyczny wzrost w porównaniu z siedmioma, które istniały przed wojną.

Dron SkyFall, dzięki swojej precyzji, elastyczności i możliwości ponownego użycia, ma odegrać kluczową rolę w ukraińskich operacjach obronnych i ofensywnych. Integrując tę technologię z istniejącymi systemami rozpoznawczymi i obserwacyjnymi, ukraińskie siły mogą przeprowadzać bardziej skuteczne uderzenia na ważne cele, osłabiając tym samym pozycje wroga i zakłócając linie zaopatrzeniowe. Nie wiemy jednak, kiedy te drony trafią na front i jak licznie będą produkowane.