Ten akumulator powstał po 30 latach pracy. On musi przekonać cię do elektrycznego samochodu

Dlaczego akumulator 4680 od Panasonica to przełom dla pojazdów elektrycznych?

Firma Panasonic stworzyła cylindryczny akumulator litowo-jonowy w formacie 4680, który jest rewolucyjnym wręcz wynikiem ponad 30 lat badań i rozwoju w dziedzinie akumulatorów. Wszystko dzięki temu, że wpływa bezpośrednio na efektywność, przystępność cenową i korzyści dla całego rynku pojazdów elektrycznych. Ten potencjał bierze się przede wszystkim z tego, że ogniwa 4680 są większe i znacznie bardziej wydajne od swoich poprzedników, a w tym powszechnego aktualnie ogniwa 2170, bo ich średnica wynosi 46 mm, a wysokość 80 mm.

Co najważniejsze, firma Panasonic twierdzi, że te nowe ogniwa oferują pięciokrotnie większą pojemność energetyczną w porównaniu do ogniw 2170, a to znacząco poprawia osiągi pojazdów elektrycznych na kilku płaszczyznach. Wszystko zaczyna się już na etapie produkcyjnym, bo dzięki optymalizacji produkcji ogniw, jej mniejszej liczbie oraz wyższej wydajności, producenci samochodów mogą obniżyć koszty produkcji, a tym samym finalne ceny samochodów, które muszą zapłacić klienci. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

Pakiet akumulatorów wykorzystujący ogniwa 4680 wymaga mniejszej liczby ogniw, aby osiągnąć tę samą pojemność co te wykonane z ogniwami 2170. To samo w sobie sprawia, że pakiet akumulatorów jest lżejszy, a proces produkcji bardziej uproszczony, co nie tylko jeszcze dalej obniża koszty produkcji, ale też przekłada się na wyższy zasięg z racji niższej wagi samochodu. Najważniejsze jest to, że większa gęstość energii pozwala pojazdom elektrycznym na pokonanie większej odległości na jednym ładowaniu. Mowa nie o byle poprawkach, bo wedle szacunków, efektywność zasięgu samochodów elektrycznych z akumulatorami utylizującymi ogniwa 4680 wzrośnie o 500% w porównaniu do starszych ogniw.

Masowa produkcja ogniw akumulatorowych 4680 firmy Panasonic ma rozpocząć się w fabryce w Wakayama, która to znajduje się w zachodniej Japonii. Będzie ona będzie służyć jako centralny ośrodek globalnej produkcji, a dodatkowo odegra kluczową rolę w zapewnieniu jakości, a także w opracowywaniu nowych metod i technologii w sferze akumulatorów, które to będą wdrażane na całym świecie. Wedle aktualnych szacunków, tylko do 2025 roku Panasonic planuje zaangażować 400 pracowników do produkcji tych nowoczesnych akumulatorów we wspomnianej fabryce. Dodatkowo firma zobowiązała się do ekologizacji procesu produkcji, korzystając ze źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla już na etapie produkcji.