Niedrogi Galaxy Watch FE zyskuje wersję LTE. Oczywiście trzeba będzie za nią więcej zapłacić

Galaxy Watch FE pojawia się w wersji LTE

W czerwcu, na krótko przed premierą Galaxy Watch 7, Samsung wprowadził do sprzedaży niedrogi smartwatch Galaxy Watch FE. Był to pierwszy zegarek wydany w ramach fanowskiej serii i chociaż jego nazwa mogłaby sugerować – tak jak w przypadku smartfonów – iż jest to tańszy zamiennik dla flagowego modelu, to nic bardziej mylnego. Galaxy Watch FE bazuje bowiem na modelu Watch 4 i w zasadzie jest jego odnowioną i odświeżoną wersją. Szybko jednak znalazł grono fanów, bo oferuje całkiem sporo w przystępnej cenie.

Urządzenie dostępne jest w rozmiarze 40 mm, w trzech wersjach kolorystycznych: czarny, różowe złoto i srebrny. Mamy też nowe paski, wyróżniające się charakterystycznymi niebiesko-pomarańczowymi przeszyciami. Konstrukcja cechuje się odpornością do 5ATM oraz zgodnością z normami IP68 i MIL-STD-810H.

Do dyspozycji jest 1,2-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 396×396 pikseli z funkcją Always-on Display. Jest też wiele tarcz do wyboru, by zwiększyć personalizację. Za zasilanie odpowiada bateria 247 mAh, która ma wystarczyć na 40 godzin użytkowania, ale bez funkcji AoD, z nią ten czas znacznie się skróci, o czym trzeba pamiętać. Na pokładzie nie zabrakło też NFC do płatności mobilnych i Bluetooth 5.3, by zapewnić bezproblemowe połączenie z telefonem.

Smartwatch oferuje ponad 100 trybów treningowych. Biegaczom z pewnością spodoba się zaawansowana analiza biegania, czyli funkcja analizująca ogólne wyniki, by zmaksymalizować wydajność, a dzięki wskazówkom uniknąć urazów i kontuzji. Znajdziemy tu też sporo rozmaitych sensorów, do pomiaru podstawowych parametrów organizmu, takich jak tętno, natlenienie krwi czy sen. Przydatna okaże się też funkcja analizy składu ciała, która dostarcza kompleksowych danych o ciele i sprawności fizycznej, pozwalając śledzić postępy.

Jedynym, czego w tym modelu brakowało, była obsługa łączności komórkowej, ale to Samsung właśnie naprawił, wprowadzając na rynek wariant LTE. Na razie nowa wersja Galaxy Watch FE dostępna jest w przedsprzedaży na amerykańskiej stronie w cenie 249,99 dolarów, czyli o 50 dolarów wyższej niż wersja z Wi-Fi, a oficjalna sprzedaż ruszy 3 października. Nie wiemy jednak, czy Samsung zdecyduje się na szerszą dystrybucję, bo na razie nie ma o tym żadnej wzmianki.