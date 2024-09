Nadchodzą trzy zmiany w Chrome, dzięki którym będziesz mieć lepszą kontrolę nad kartami

Google na swoim oficjalnym blogu ogłosiło kilka funkcji dla aplikacji na Androida i przedstawiło jedną, która w końcu trafia do aplikacji na iOS. Jest to grupowanie kart, znane posiadaczom konkurencyjnego systemu już od ponad trzech lat. Ale największa nowość to sugerowanie stron.

Chrome będzie sugerować strony, które możesz chcieć ponownie odwiedzić

Użytkownicy Chrome na Androidzie wkrótce zobaczą nowe sugerowane strony, które mogą chcieć ponownie odwiedzić. Sugerowane strony pojawią się pod kartą “Kontynuuj na tej karcie”, z przyciskiem “Zobacz więcej” po prawej stronie. Stuknięcie sugerowanej strony spowoduje jej otwarcie w nowej karcie. Jak podaje Google: “nie ma potrzeby dodawania strony do zakładek ani zapamiętywania dokładnego adresu URL – Chrome będzie proaktywnie sugerować strony do ponownego odwiedzenia na stronie Nowa karta Chrome na Androidzie, iOS i komputerze”.

A skąd pojawią się propozycje? Odpowiedź jest prosta – sugerowane strony będą oparte na historii przeglądania przez użytkownika witryn na wszystkich zsynchronizowanych urządzeniach. Ponadto Google wkrótce wprowadzi opcję zapisywania i synchronizowania grup kart, która będzie dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Dzięki tej funkcji użytkownicy będą mogli rozpocząć nowy projekt na jednym urządzeniu i kontynuować go na innym, nie martwiąc się o ponowne otwieranie projektu od podstaw.

Google podaje taki przykład zastosowania tej nowej funkcji:

Wyobraź sobie, że szukasz restauracji i atrakcji na swoim telefonie, planując trasę na nadchodzącą podróż. Zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz większego ekranu, aby przekopać się przez wszystkie swoje badania, więc tworzysz grupę kart, aby wszystko było uporządkowane. Grupa kart automatycznie zsynchronizuje się z Twoim pulpitem, dzięki czemu możesz łatwo wznowić planowanie podróży po otwarciu Chrome na komputerze.

Wszystkie opisane tu nowości mają zagościć w przeglądarce do końca miesiąca. Póki co trafiły do wybranych użytkowników w ramach testów praktycznych.