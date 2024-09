Podwójnie składany Huawei Mate XT Ultimate zadebiutował. Jest prawie tak cienki, jak Galaxy Z Fold 6

Oto Huawei Mate XT Ultimate w całej okazałości

Huawei po raz kolejny wprowadza powiew świeżości na rynku składaków. Chiński producent ma już w swojej ofercie modele typu Flip i Fold, ma też Mate Xs, czyli ten z ekranem składanym na zewnątrz, a teraz dochodzi do tego podwójnie składany Mate XT Ultimate. To pierwszy na świecie model z taką konstrukcją i trzeba przyznać, że Huawei z miejsca postawił poprzeczkę bardzo wysoko, zarówno pod kątem designu, specyfikacji, jak i samych wymiarów, które naprawdę zadziwiają.

Podwójnie składany Huawei Mate XT Ultimate jest bowiem imponująco cienki, po rozłożeniu ma zaledwie 3,6 mm grubości, a po złożeniu… 12,8 mm! To zaledwie 0,7 mm więcej niż Galaxy Z Fold 6 i 0,6 mm mniej niż miał zeszłoroczny Z Fold 5. Po rozłożeniu natomiast przyćmiewa nie tylko modele od Samsung, ale nawet składanego króla smukłości, jakim jest Honor Magic V3, mogący pochwalić się konstrukcją o grubości 4,35 mm. Jeśli chodzi o wagę, Mate TX Ultimate, ta wynosi 298 gramów – dużo w porównaniu z przeciętnymi składakami, jednak to wciąż niewiele, jak na urządzenie o takiej konstrukcji.

Producent twierdzi, że odporność na zginanie tego modelu jest o 25% większa w porównaniu z innymi składakami, ale to są tylko obietnice firmy i jestem bardzo ciekawa, jak ten składak wypadnie w testach rzeczywistych.

Smartfon ten oferuje nam ekrany o różnej przekątnej i rozdzielczości, w zależności od naszych potrzeb. Kiedy jest zamknięty, mamy do dyspozycji zgrabny, 6,4-calowy panel FHD+, który po jednym rozłożeniu zmienia się w 7,9-calowy ekran 2K, a w pełnej okazałości ma 10,2” i rozdzielczość 3K (3184 x 2232 pikseli). Jest to więc telefon i tablet – mniejszy lub większy – choć technicznie rzecz biorąc to cały czas jest tylko jeden elastyczny panel LTPO OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą 10 miliardów kolorów. Po całkowitym rozłożeniu stosunek ekranu do obudowy wynosi 92%, współczynnik proporcji to 16:11.

Huawei zadbał o odpowiednie optymalizacje w zależności od trybu, w jakim korzystamy z Mate XT Ultimate. Jak twierdzi producent, tryb pojedynczego ekranu idealny jest do codziennych zadań, dzwonienia czy pisania wiadomości. W tryb podwójnego ekranu najlepiej jest przejść podczas przeglądania stron internetowych i czytania, a tryb potrójnego ekranu sprawdzi się, gdy będziemy chcieli pouczyć się czy popracować. By zwiększyć efektywność, Huawei wprowadził też składaną klawiaturę, która łączy się z nowym smartfonem, zapewniając lepsze wrażenia i większą produktywność.

Procesor napędzający Huawei Mate XT Ultimate nie został jeszcze ujawniony, ale według plotek może to być układ Kirin 9000, który widzieliśmy w serii Pura 70. Chipset sparowany jest z 16 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci masowej. Tym, co zasługuje na uwagę, jest bateria… ta składa się z trzech ogniw kompozytowych z węglika krzemu, oferujących łączną pojemność 5600 mAh. Bateria obsługuje ładowanie przewodowe 66 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz ładowanie bezprzewodowe i przewodowe zwrotne o mocy odpowiednio 7,5 W i 5 W.

A co z aparatami? Na wyspie aparatów znalazł się 50-megapikselowy aparat główny ze zmienną przysłoną (f/1.4 do f/4.0) połączony z ultraszerokokątnym obiektywem 12 Mpix i peryskopowym teleobiektywem 12 Mix z 5,5-krotnym zoomem optycznym. Jest też 8-megapikselowa kamerka do selfie umieszczona tak, by można było z niej korzystać w każdej konfiguracji ekranu.

Na rynku Chińskim Huawei Mate XT Ultimate wyposażony jest w dwukierunkową komunikację satelitarną. Nie brakuje tutaj funkcji AI, które obejmują zamianę głosu na tekst, automatyczne dzielenie ekranu, tłumaczenie dokumentów w czasie rzeczywistym i retuszowanie zdjęć. Użytkownicy będą też mogli korzystać z ulepszonego asystenta głosowego Xiaoyi i całej gamy funkcji, jakie oferuje HarmonyOS 4.2.

Ile kosztuje Huawei Mate XT Ultimate?

Huawei Mate XT Ultimate dostępny jest w kolorze czarnym lub czerwonym z eleganckimi złotymi akcentami wokół zawiasów, krawędzi i aparatu. Niestety szanse na to, że producent wypuści go poza Chinami są marne. Oto ceny w Państwie Środka: