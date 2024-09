Hulajnogi elektryczne nie tylko na lato. Z tymi modelami żadna pogoda nie będzie ci straszna

Najlepsze hulajnogi elektryczne odporne na wodę i śnieg to te z dobrą klasą wodoodporności

Zapewne oznaczenia takie jak IPX4, czy IPX6 nie są wam obce, jeśli kiedykolwiek interesowaliście się elektroniką, która jest przeznaczona do użytku w trudnych warunkach. Tego typu oceny są również stosowane w przypadku hulajnóg elektrycznych, choć z pozoru może się wydawać, że dobra hulajnoga elektryczna na trudne warunki pogodowe po prostu nie istnieje przez ograniczanie się do kół o niewielkiej średnicy. Prawda jest jednak inna i chylące się ku końcowi lato w Polsce niekoniecznie zmusza do powrotu do spacerów, samochodów, tramwajów czy autobusów. Nawet w tak deszczowe dni, których będzie tylko przybywać, bo podczas nich jazda na hulajnodze elektrycznej wcale nie musi być koszmarem.

Innymi słowy, oszczędzanie czasu (poprzez omijanie zatłoczonych dróg oraz korków) i pieniędzy (cena naładowania elektrycznej hulajnogi stanowi ułamek wydatków na paliwo czy bilety miesięczne) jest nadal na wyciągnięcie ręki, bo te pojazdy radzą sobie świetnie na mokrej nawierzchni i na dodatek nie wiąże się z nimi żaden problem w zakresie przechowywania. Tak jak np. taki rower zwykle jest wystawiony na działanie deszczu z racji nieosłoniętych stojaków obok sklepów, tak hulajnogę można po prostu złożyć i wnieść bez problemu do pomieszczenia, autobusu czy też wsadzić bezpośrednio do bagażnika samochodu, jeśli traktujecie ją jako dodatkowy środek transportu.

Musimy jednak pamiętać, że hulajnogi elektryczne nie są niezniszczalne. Nawet wysoki poziom ochrony wiąże się ciągle z ryzykiem zniszczenia sprzętu przez zalanie, do którego może dojść np. w momencie wjechania w kałuże. Dlatego też jazdy w ulewnym deszczu lepiej unikać i to zwłaszcza wtedy, kiedy znajdziecie w karcie gwarancyjnej informacje, że producent nie bierze odpowiedzialności za skutki zalania hulajnogi podczas niewłaściwego użytkowania. Wtedy bowiem utracicie prawo do gwarancji i zostaniecie z popsutą hulajnogą, której układ napędowy jest tuż przy podłożu, bo gdy silniki są schowane w piastach, akumulator i sterownik znajdują się w większości przypadków bezpośrednio w podeście. Dlatego też warto wiedzieć, co dokładnie oznaczają jedne z najpopularniejszych klas wodoodporności, czyli IPX4 oraz IPX6.

Zacznijmy od “niższego” IPX4, czyli certyfikatu, który gwarantuje, że jazda na hulajnodze elektrycznej jest bezpieczna w różnych warunkach atmosferycznych. Produkt jest odporny nie tylko na kurz i brud, lecz również na zachlapania, co oznacza, że można jeździć nawet po mokrym podłożu, a także podczas mgły i delikatnego deszczu. Ważne jednak, aby nie zanurzać pojazdu w wodzie, co może doprowadzić do trwałego uszkodzenia podzespołów elektronicznych.

“X” w oznaczeniu IPX4 oznacza, że dobierając się usilnie do hulajnogi nawet z wykorzystaniem drutu, nie będziemy w stanie dotrzeć do niebezpiecznych części, a jeśli wjedziemy nią w środowisko pełne drobinek w powietrzu (np. na plaże, zakurzony korytarz), to nie powinno się z nią stać nic złego. Z kolei druga cyfra “4” to “środkowa” pozycja w rankingu wodoszczelności, która zapewnia ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Pamiętajmy jednak, że dopiero “7” w tej skali gwarantuje ochronę przed skutkami zanurzenia przez krótki czas, więc IPX6 to może i całkowita gwarancja odporności na pył, ale nie wodę, bo względem “4”, różni się tylko tym, że ochrona obejmuje silne strugi wody.

Motus Pro 10 Urban jako tradycja wyniesiona na poziom wyżej

Najlepsze hulajnogi elektryczne odporne na wodę to nie rzadkość na rynku i odznaczający się poziomem IPX4 model Motus Pro 10 Urban jest tego świetnym przykładem, jako hulajnoga elektryczna z 10-calowymi oponami, która łączy tradycyjną miejską formę z rozwiązaniami z wyższej półki. Rama ze stopu magnesu i waga na poziomie 23,4 kg jest tego świetnym potwierdzeniem. Napędza ją silnik o mocy nominalnej na poziomie 500 watów i maksymalnej rzędu 800 watów, który czerpie energię z 720-Wh akumulatora o zasięgu do 60 km po 8-godzinnym ładowaniu. Ale to nie wszystkie wyróżniki tego sprzętu.

Stawiając na Motus Pro 10 Urban, możecie liczyć na dwa solidne hamulce tarczowe, wbudowane kierunkowskazy zwiększające bezpieczeństwo na drodze oraz nie pojedynczą, a podwójną amortyzację. Innymi słowy, ta elektryczna hulajnoga to miejska bestia, której nie są straszne nawet najbardziej nierówne chodniki.

Motus Pro 10 2022 wynosi koncept hulajnogi na nowy poziom

Chociaż mogłoby się wydawać, że Motus Pro 10 2022 będzie miał wiele wspólnego z poprzednim modelem, to w praktyce łączy je głównie odporność na poziomie IPX4 oraz niska waga w rejonie 23 kg. Producent postawił w niej na konstrukcję ze stopu aluminium, 600-watowy silnik, 10-calowe opony, 864-Wh akumulator o zasięgu rzędu 55-70 km na jednym 10-godzinnym ładowaniu oraz wyjątkowy system wahaczowej amortyzacji zarówno na tylnym, jak i przednim kole.

Charakter Motus Pro 10 2022 wskazuje jednoznacznie na bardziej zaawansowaną hulajnogę, która nie tylko wytrzyma wiele, ale też będzie przyciągać wzrok innych. Tyczy się to nawet sposobu składania, który w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, nie składa kierownicy w pół, a całą przednią sekcję (łącznie z kołem). Ma to zarówno swoje wady, jak i zalety.

Dla osób poszukujących większych wrażeń na elektrycznych hulajnogach, firma Motus przygotowała model Pro 10 Sport 2021. Ten 29-kg sprzęt wyższej klasy na rynku hulajnóg elektrycznych z odpornością IPX4 wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją wytrzymującą obciążenie do 150 kg. Wyższą klasę potwierdzają też dwa tarczowe hamulce, podwyższona jakość wykonania, zaawansowane centrum dowodzenia zamknięte w wyświetlaczu LCD, rozbudowane oświetlenie i podwójna amortyzacja sprężynowa.

Ten sportowy model robi użytek z dwóch silników o łącznej mocy nominalnej na poziomie 2000 watów i szczytowej rzędu 2,6 kW. Zasila je 950-Wh akumulator, gwarantujący zasięg do 65 km na jednym ładowaniu, więc wydajności tej hulajnodze ewidentnie nie brakuje, co potwierdza maksymalna prędkość na poziomie 66 km/h i możliwość rozpędzenia się do 24 km/h w ledwie 3 sekundy.

Dostępna w trzech wariantach kolorystycznych (zielonym, czarnym i miedzianym) elektryczna hulajnoga Ruptor R6 jest już sprzętem do zadań specjalnych, co nie tylko widać na zdjęciach, ale też w specyfikacji. Nadal wprawdzie jest to sprzęt z odpornością IPX4, ale jazda na nim jest już zupełnie inną parą kaloszy względem poprzednich modeli. Świetne oświetlenie, wytrzymała rama o obciążeniu do 150 kg, 10-calowe opony drogowe i podwójny system amortyzacji, to jednak nie wszystko.

W 29-kilogramowej wadze Ruptor R6 kryją się też dwa silniki elektryczne o mocy nominalnej 800 watów i maksymalnej 1000 watów (łącznie 2 kW) oraz 960 Wh akumulator, którego naładowanie trwające nawet 10 godzin, pozwala przejechać do 75 km. Ten układ napędowy umożliwia rozpędzanie się do nawet 55 km/h, ale oczywiście jest fabrycznie zablokowany do maksymalnie 20 km/h.

Dualtron Achilleus, czyli kiedy wydajność to priorytet

Rozumiem jednak, że typowe hulajnogi nie są dla każdego i dlatego warto zainteresować się dzierżącym dwa silniki o sumarycznej mocy nominalnej rzędu 2800 watów modelem Dualtron Achilleus o odporności IPX4. Ten model mierzy 1270x620x1310 mm po rozłożeniu i składa się do 1270x280x580 mm, a choć brzmi to obiecująco, to prawie 42-kg waga nie ułatwi wam transportowania jej, ale bez obaw – noszenie jej nie będzie często konieczne. Wszystko przez zasięg do 120 kilometrów, który odwiedzie was od konieczności regularnego ładowania

Jeśli zechcecie poszaleć poza publicznymi drogami, Dualtron Achilleus umożliwi wam jazdę z prędkością do nawet 80 km/h, przy której kluczowe stają się nie mechaniczne, a hydrauliczne hamulce tarczowe oraz elastomerowe zawieszenie w połażeniu z większymi, 11-calowymi kołami. Wisienką na torcie jest wsparcie aplikacji Dualtron, która uzupełnia informacyjnie wszystko, co znajdziecie na wyświetlaczu LCD EY4.

Teverun Tetra łączy nie jeden, nie dwa, a cztery silniki

Użytkownicy poszukujący szczególnych wrażeń i bezproblemowej jazdy w szczególnie wymagających środowiskach, powinni zainteresować się Teverun Tetra, czyli hulajnogą terenową, która po rozłożeniu zajmuje przestrzeń aż 118 × 126 × 65 cm. Cechuje się odpornością IPX6 i wygląda tak, jak dwie połączone ze sobą tradycyjne hulajnogi terenowe, ale jej możliwości są znacznie większe. Wprawieniem w ruch tej bestii zajmuje się zestaw czterech silników o nominalnej łącznej mocy rzędu 6000 watów i maksymalnej na poziomie 9900 watów.

Tego typu napęd wymaga solidnego akumulatora i rzeczywiście producent postarał się o 60-voltowy i 60-Ah akumulator o pojemności 3,6 kWh, który ma gwarantować zasięg do 200 km. Teverun Tetra to sprzęt do pokonywania najbardziej wymagającego terenu, skąd bierze się jego 83-kg waga i 13-calowe koła z oponami terenowymi i dlatego jego prędkość maksymalna nie jest aż tak wysoka, bo wynosi 55 km/h, ale to i tak wystarczająco do podejmowania wyzwań na szlakach. O bezpieczeństwo w tym modelu dbają z kolei hydrauliczne hamulce tarczowe SIMAERS z tarczami o średnicy 160 mm, a o komfort sprężynowe zawieszenie.

Jakie opony będą najlepsze na trudne warunki pogodowe?

Jazda hulajnogą w trudnych warunkach pogodowych bywa zdecydowanie mniej komfortowa niż podróże w bezdeszczowe dni. Oprócz zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, warto pomyśleć o założeniu odpowiednich opon. Modele przeznaczone na wymagające warunki charakteryzują się głębszym, specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem, który skutecznie odprowadza wodę, błoto, a nawet śnieg, co przekłada się na lepszą przyczepność i stabilność jazdy. Dostępne są także opony z kolcami, które świetnie radzą sobie na lodzie i zapewniają doskonałą trakcję, jednak nie zawsze i nie wszędzie są dozwolone. Alternatywnie można zdecydować się na opony bezdętkowe wykonane z miękkiej mieszanki gumy, która lepiej przylega do podłoża i jest bardziej odporna na niskie temperatury. Regularna kontrola stanu opon i ciśnienia to klucz do bezpiecznej jazdy. W sklepie 7WAY.pl znajdziesz modele opon zapewniających doskonałą przyczepność w trudnych warunkach pogodowych.

Hulajnoga elektryczna zrewolucjonizuje twoją jesienną codzienność

Koniec dobrej pogody nie oznacza końca dla hulajnóg elektrycznych i choć w deszczowej pogodzie jazda na nich jest nieco bardziej wymagająca, to i tak nadal pozostaje możliwa. Dlatego też nie odkładaj zakupu na przyszłość i już teraz zainteresuj się takim jednośladem. Zwłaszcza że przedstawione powyżej modele są bardzo łatwe do kupienia, jako że są dostępne w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.