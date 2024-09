Pojawiły się nowe testy Intel Core Ultra 7 265K. Kogo bije, a do kogo mu daleko?

Intel Core Ultra 7 265KF będzie drugim najszybszym procesorem Arrow Lake w ofercie Core Ultra 200K. Jest do 10% szybszy w wielowątkowości w porównaniu z Core i7-14700K, a także osiąga wydajność 14900K dla pojedynczego rdzenia. W teście wielu rdzeni udaje mu się również wyprzedzić AMD Ryzen 9 7950X.

Co potrafi Intel Core Ultra 7 265K?

Intel Core Ultra 7 265K to 20 rdzeni, 20 wątków, taktowanie bazowe 3,9 GHz i taktowanie w trybie boost podnoszące zegar do 5,50 GHz. Procesor otrzymał również 33 MB pamięci podręcznej L3 i TDP 125 W (PL1). Co istotne – maksimum dla rdzeni P to aż 5,5 GHz, zaś rdzeni E – 4,6 GHz. Ostatnie przecieki sugerują, że będzie dostarczany z trybami 177 W (domyślny PL2) i 250 W (wydajność PL2). Użytkownik będzie mógł ustawić wybrany osobiście.

Pod względem wydajności procesor Intel Core Ultra 7 265K uzyskał 919,1 punktów w teście jednordzeniowym i 16 274,6 punktów w teście wielordzeniowym. To stawia układ o 2% przed 14700K w teście jednordzeniowym i o 10% przed 14700K w teście wielordzeniowym. Wydajność jednordzeniowa odpowiada 14900K w jego profilu “Performance”. Ale omawiany procesor jest szybszy niż AMD Ryzen 9 9950X i Ryzen 9 7950X w CPU-z, chociaż ten konkretny test porównawczy wykazał ograniczoną poprawę IPC dla układów Ryzen.

Intel Core Ultra 7 265K sprawdzono także poprzez wymagający Prime95. Przy maksymalnym obciążeniu maksymalna temperatura układu wyniosła 75°C, zaś w stanie spoczynku było to 41°C. W teście obciążeniowym układ zaliczał 170-190 W, a dla porównania – Core Ultra 9 285K to około 220-240 W.

Premiera układu zaplanowana została na 17 października, a do tego czasu zapewne pojawi się wiele podobnych testów oraz porównań. Póki co wszystko wskazuje na to, że Intel zaoferuje godny uwagi model, który sprawdzi się w wielu zastosowaniach.