Sprawdzamy promocje od Intela

Intel Gamer Days to idealny czas, aby zaopatrzyć się w najnowsze rozwiązania technologiczne i wycisnąć ze swojego sprzętu maksimum możliwości.



Gdzie można znaleźć oferty w ramach Intel Gamer Days? Zajrzyj na Media Expert, Komputronik, X-kom, Euro RTV AGD, Sferis, Morele.net oraz NTTi upoluj topowe produkty w dobrych cenach od takich marek jak Acer, Asus, HP, Gigabyte, Lenovo, MSI.

Nie przegap szansy na ulepszenie swojego sprzętu i dodatkowo otrzymaj w prezencie kod na grę “Assassin’s Creed Shadows”!

Przykłady promocji, które dla Was wybraliśmy

HP Omen 16 to gamingowy laptop z wyższej półki, napędzany przez procesor Intel Core i7-14700HX. Płynne działanie zapewnia 32 GB TAM, zaś za efekty graficzne odpowiada karta GeForce RTX4060. Jeśli zdecydujesz się na jego zakup – co możesz zrobić w sklepie x-kom – kod do gry Assassin’s Creed Shadows doda się automatycznie. A jest ona doskonała do tego, aby wycisnąć ze sprzętu wszystko, co tylko możliwe i liczyć na pełną immersję.

Inna opcja to desktop gamingowy Komputronik Infinity X513. Wydajność gwarantuje procesor Intel Core i5-13400F, a o ilości pamięci RAM decydujesz samodzielnie – największa opcja to 64 GB. Efektywne chłodzenie ENDORFY 120mm Heat Pipe (Fera 5) nie tylko zapewnia optymalną pracę podzespołów, ale również ma bardzo pozytywny wpływ na żywotność urządzenia. Tu również gra Assassin’s Creed będzie doskonale nadawać się do tego, aby sprawdzić wszystkie możliwości urządzenia.

Ostatnia propozycja to laptop MSI Katana 17 B13VFK-1053PL, dostępny w Media Expert. W chwili trwania Intel Gamer Days dostępny jest dodatkowo w promocji pozwalającej zaoszczędzić kilkaset złotych na zakupie. Dodając do tego wartość gry Assassin’s Creed Shadow, którą zyskasz, to świetny interes. A sam laptop dzięki procesorowi Intel Core i7-13620H z 16 GB RAM pozwoli Ci na cieszenie się mnóstwem produkcji przy najwyższych ustawieniach!

Intel Gamer Days – ruszaj na Safari

Intel Gamer Days to nie tylko promocje sprzętowe! Intel zaprasza na gamingowo-techowe Safari, które przeniesie Cię w świat poszukiwania kodów, ukrytych na stronach i w mediach społecznościowych partnerów. Zdobywaj punkty i rywalizuj o karty graficzne Intel Arc! Centrum Safari jest na serwerze Intel Polska na Discordzie. Tam czekają na Ciebie również testy najnowszego sprzętu i gorące dyskusje o moddingowaniu.

Nie przegap szansy na modernizację swojego sprzętu!

Niezależnie od tego, czy planujesz wymianę procesora, karty graficznej, zakup nowego laptopa czy solidnego desktopa, Intel Gamer Days to doskonała okazja, aby zrealizować te plany. Dołącz do wydarzenia, sprawdź oferty i zyskaj sprzęt, który sprosta Twoim największym gamingowym wyzwaniom!