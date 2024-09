Intel Panther Lake wykorzysta trzy nowe architektury. Jego specyfikacja jest obiecująca

Na razie wiemy tylko kilka szczegółów na temat Panther Lake, które ujawnia nam patch Coreboot. Ale nawet te informacje pokazują nam, że w 2025 roku nowa rodzina może stać się ważnym graczem na rynku. Zapowiada się ciekawie i z pewnością jest warta uwagi. A co konkretnie wiemy na jej temat?

Jakie będą układy Panther Lake?

Procesory Panther Lake nowej generacji firmy Intel będą kontynuacją serii Arrow Lake i Lunar Lake “Core Ultra 200”, które zadebiutują w nadchodzących tygodniach. Oznacza to, że będą wykorzystywać trzy zupełnie nowe architektury: Lion Cove P-Cores, Skymont E-Cores i rdzenie graficzne Xe3. “Pantery” zadebiutują jako seria “Core Ultra 300” i są planowane na drugą połowę 2025 r.

Wspomniana łatka Coreboot szczegółowo opisuje cztery różne SKU Panther Lake. Wiadomo, że procesory Panther Lake będą wykorzystywać rdzenie Cougar Cove P-Cores i Skymont E-Cores, chociaż rdzenie Skymont E-Cores w Panther Lake będą optymalizacją lub nawet aktualizacją, więc jest wysoce prawdopodobne, że zobaczymy zmianę nazewnictwa rdzeni “E” tuż przed debiutem chipów.

Jeśli chodzi o GPU, można spodziewać się trzeciej głównej aktualizacji architektury Xe, czyli Xe3 – nazwa kodowa “Celestial”. To bezpośredni następca architektury Xe2 “Battlemage”, która wejdzie na rynek wraz z Lunar Lake SoC w tym roku. Cztery układy zostały opisane w następujących konfiguracjach:

PTL-H SKU #1: 4 rdzenie P + 8 rdzeni E + 0 rdzeni LP-E + 4 rdzenie Xe3 (45 W)

PTL-H SKU #2: 4 rdzenie P + 8 rdzeni E + 4 rdzenie LP-E + 12 rdzeni Xe3 (25 W)

PTL-H SKU #3: 4 rdzenie P + 8 rdzeni E + 4 rdzenie LP-E + 4 rdzenie Xe3 (25 W)

PTL-U SKU #1: 4 rdzenie P + 0 rdzeni E + 4 rdzenie LP-E + 4 rdzenie Xe3 (15 W)

Obecnie procesory Meteor Lake mają maksymalnie 6 rdzeni P, 8 rdzeni E i 2 rdzenie LP-E, więc wygląda na to, że Intel rezygnuje z 2 rdzeni P na rzecz dwóch dodatkowych rdzeni LP-E. Procesory Lunar Lake mają również 4 rdzenie LP-E, ponieważ firma zauważyła, że ​​są one o wiele bardziej wydajne w przypadku zadań mobilnych, a Skymont podnosi IPC.

Trzeba przyznać że układy Panther Lake wyglądają dobrze. Jednak doniesienia podają, że nie pojawią się na komputerach stacjonarnych, a ich rolę tam przejmie linia Arrow Lake-Refresh, po której, ale dopiero w 2026 roku, wejdzie rodzina Nova Lake. Póki co do tego sporo czasu. Zaczekajmy na Core 200 i zobaczmy, co będą w stanie zdziałać.