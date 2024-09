iPhone 16 w Plusie, a wraz z nim unikalna oferta abonamentowa z Apple One

iPhone 16 – ile kosztuje w Plusie?

Tegoroczna seria iPhone 16 wprowadziła kilka znaczących zmian, które nie zostały ograniczone tylko do modeli Pro. Podstawowa szesnastka i model Plus dostały więc nowy chipset A18 ze znacznym skokiem wydajności, przycisk akcji do szybkiego dostępu do przydatnych funkcji, ulepszony system aparatów oraz zupełną nowość w całej serii – Camera Control, czyli przycisk do sterowania aparatem. iPhone 16 Pro i 16 Pro Max mają do zaoferowania jeszcze więcej, bo chipset A18 Pro zapewnia jeszcze lepszą wydajność, Apple postarał się o bardziej zaawansowane możliwości fotograficzne, zmiany w wydajności baterii oraz większe rozmiary wyświetlaczy.

Już 17 września klienci Plusa będą mogli składać zamówienia w przedsprzedaży na tegoroczne flagowce Apple’a. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max dostępne będą od 20 września. Operator oferuje nam je w systemie ratalnym w podziale na 12, 24 lub 36 rat, a do tego dobrać możemy dedykowany abonament:

iPhone 16 128GB zapłacimy 449 zł na start oraz np. 12 rat po 304,17 zł, łącznie 4099 zł,

iPhone 16 Pro 128GB zapłacimy 599 zł na start oraz np. 12 rat po 395,83 zł, łącznie 5349 zł,

iPhone 16 Pro Max 256GB zapłacimy 699 zł na start oraz np. 12 rat po 470,83 zł, łącznie 6349 zł.

Pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać z programu Plus Wymiana, w ramach którego możemy zakupić nowego iPhone’a w systemie ratalnym i za dwa lata wymienić go na najnowszy model.

Abonament głosowy Plus Apple One

Fani giganta z Cupertino mają w Plusie lepiej. Jeśli macie już iPhone’a lub zamierzacie właśnie go kupić, możecie skorzystać z unikalnej oferty abonamentów głosowych z dużymi paczkami GB, lub nawet w wariancie z Internetem bez limitu, i subskrypcją Apple One. W ramach tej opcji mamy dostęp do Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, a także miejsce do przechowywania plików w chmurze iCloud+ – 50 GB dla jednego użytkownika lub w ofercie rodzinnej to 200 GB do współdzielenia.

W Plusie możemy wybrać jedną z taryf łączących usługi komórkowe wraz z subskrypcją w jednej, atrakcyjnej cenie, dla siebie lub dla całej rodziny. Do wyboru mamy:

Plus Apple One za 90 zł/mies. z rabatem otrzymujemy pakiet 100 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika,

Plus Apple One bez limitu GB za 120 zł/mies. z rabatem otrzymujemy nielimitowany dostęp do internetu, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika.

Jest też opcja ofert abonamentowych z kilkoma kartami SIM wraz z subskrypcją Apple One dla Rodziny (można tu utworzyć 6 oddzielnych kont) za:

115 zł/mies. z rabatem klienci otrzymują 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny,

145 zł/mies. z rabatem klienci otrzymują 3 karty SIM ze współdzielonymi 750 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz subskrypcję Apple One dla Rodziny.

Powyższe taryfy są też dostępne dla małych i średnich firm w cenach: 75 zł/mies. + VAT, 100 zł/mies. + VAT, 100 zł/mies. + VAT, 120 zł/mies. + VAT.

Jeśli natomiast nie interesuje was dodatkowy abonament, w Plusie możecie wykupić również samodzielną subskrypcję usługi Apple One w cenie 39,99 złotych dla jednej osoby i 49,99 złotych za wersję Apple One dla Rodziny. W obu wariantach klienci otrzymują miesiąc w prezencie. Więcej informacji dostępnych jest tutaj: plus.pl/appleone.