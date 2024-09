Nowy Kindle nadchodzi! Czy warto w niego zainwestować?

Czytniki e-booków to wygoda dla każdego, kto preferuje książki w wydaniu elektronicznym. Zalety tego rozwiązania są niewątpliwe, a największą to, że można mieć bogatą bibliotekę w lekkim urządzeniu. Czym chce zachęcić nas Amazon do nowej propozycji?

Kindle 2024 – co o nim wiemy?

Poniższe informacje pochodzą ze strony hiszpańskiego oddziału Media Markt. Chociaż witryna została szybko usunięta, w internecie nic nie ginie. Serwis Good e-Reader zdążył wykonać zrzut ekranu zdjęcia urządzenia oraz zapisać informacje dotyczące specyfikacji. Dlatego wiemy, że pojawią się dwie edycje kolorystyczne – widoczna na zdjęciu zielona oraz czarna, czyli klasyczna. Mamy tu ekran 6″ i 300 ppi, ale w stosunku do generacji z 2022 roku ekran będzie jaśniejszy o 25%. Całość ma mieć wymiary 10,85×15,78×0,8 cm.

Jak czytamy we wspomnianym serwisie, nowy Kindle obsłuży szereg formatów, w tym te powszechne – od PDF zaczynając, na ePUB kończąc, a także swoje własne AZW3 oraz AZE. Ogólnie ma mieć wsparcie dla ich długiej listy, ponieważ będzie dokonywać konwersji w czasie rzeczywistym. Korzystanie umili fakt, że będzie można stosować tryb ciemny, co da ulgę oczom.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, mamy tu 16 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenia działa oczywiście w najnowszych standardach łączności bezprzewodowej, a w obudowie znajdziemy port UBS-C do ładowania. Jedno ma wystarczyć aż na osiem tygodni działania. Skoro już przy obudowie jesteśmy – została stworzona z magnezu oraz tworzy sztucznych z recyklingu. Waży zaledwie 154 gramy.

A za ile to wszystko? Cena powinna wynosić ok. 120 dolarów, więc po dzisiejszym kursie ok. 460 zł. Co ciekawe – jeśli to się potwierdzi, będzie on tańszy niż starsza generacja, której modele to wydatek minimum 500 złotych. Ale to nieoficjalne, więc zaczekajmy parę dni, aby dowiedzieć się o cenach od samego Amazonu.