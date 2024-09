Sprzęt do testów otrzymałem od redakcji chip.pl w ramach akcji “Poczta sprzętowa” na serwerze Discord “ Intel Polska “. Opinia wyrażona w recenzji jest moja, i nikt nie miał na nią wpływu.

Dla przypomnienia specyfikacja techniczna komputera:

Niestety profil XMP 7200 MT/s nie był stabilny, z racji braku czasu skorzystałem z profilu 6800 MT/s. Ten profil był w moich testach stabilny.

Budowa jednostki

Komputer sprawia wrażenie bardzo solidne – to zasługa jakości wykonania obudowy, nie oszczędzano tutaj na grubości blachy, i zadbano o detale. Cieszy obecność 4 wentylatorów Light Wings White 140mm PWM.

Na froncie obudowy mamy dostępne 2 porty USB-A 3.2 Gen 1, port USB-C 3.2 Gen 2 oraz złącza Jack 3.5mm odpowiednio dla słuchawek i mikrofonu. Moim zdaniem byłoby miło gdyby w obudowie za ponad 800 zł były przynajmniej 4 porty USB-A.

Ułożenie kabli w komputerze określiłbym jako wzorowe.

Niestety śruby od AIO w trakcie montażu zostały zbyt mocno dokręcone, co widać na tym zdjęciu.

W transporcie oberwało się nieco bocznemu panelowi, oprócz tego gdy komputer do mnie dojechał panele boczne były odkręcone.

Na duży plus obudowy bardzo łatwa możliwość wyjęcia filtru przeciwpyłowego.

Płyta główna posiada zadowalającą ilość portów I/O, na plus mamy tutaj kartę Ethernet Realtek 2.5Gbit/s i combo WiFi+Bluetooth od Intela – AX211. Zarówno karta ethernet jak i WiFi są dość wydajne i nie powinny sprawiać problemów ze stabilnością.

Bardzo pozytywnie zaskakuje karta graficzna – mimo iż jest to raczej średni segment wariantu tej karty graficznej mamy tutaj Dual vBIOS, diodę informującą o (nie)prawidłowym zainstalowaniu wtyczki 12VHPWR oraz całkiem rozbudowany układ chłodzenia.

W moich testach karta na vBIOSie standardowym była cicha jak i chłodna – dużo bardziej było słychać AIO, które chłodzi procesor.

Na duży minus niestety obecność plomby producenta na śrubach układu chłodzenia karty graficznej – znając życie producent może robić problemy w przypadku RMA gdy wcześniej wymieniliśmy pastę i termopady na układzie chłodzenia.

Na duży plus AIO obecność portu do łatwej wymiany płynu w układzie, coś co nie wiele tego typu rozwiązań posiada.

Nie rozumiem decyzji o pozostawieniu standardowego ILM Intela zamiast skorzystania z niedrogiej ramki montażowej firmy Thermalright – koszt to zaledwie 30 zł, a miało by to pozytywny wpływ na temperatury CPU.

Benchmarki, temperatury

Testy przeprowadzałem na świeżej instalacji Windowsa, po testach przywróciłem obraz systemu z jakim komputer do mnie dotarł.

Geekbench:

Wyniki w grach (1440p):

Far Cry 6, Ultra + HD Textures Horizon: Zero Dawn, Ultra Assasin’s Creed: Valhalla, Ultra

Temperatury

Podczas testu Cinebench R23 Multi-core Przy uruchomionym Prime95 Small FFT

Pobór mocy w wybranych scenariuszach

Idle Rozgrywka w AC Valhalla Cinebench R23 Prime95

Drobne uwagi

Poprzedni tester nie posprzątał po sobie swoich kont i aplikacji.

Płyta główna nie pamięta ustawień LEDów – nie możemy ustawić ledów na stały kolor/wyłączyć podświetlenie całkiem i usunąć oprogramowania Gigabyte.

Podsumowanie

Komputer oferuje dobrą wydajność w grach i nie tylko. Dzięki ilości 14 wątków bardzo fajnie korzystało się również z VMware Workstation Pro. Ta jednostka może służyć nie tylko do grania, ale także do wydajnej pracy. Temperatury nie są najgorsze, ale skorzystanie z ramki kontaktowej pozwoliło by na polepszenie wyniku, co byłoby przydatne do overclockingu. O ile sama karta graficzna jest cichutka to słychać że AIO ma co robić przy tym procesorze. Gdybym miał się zdecydować na jednostkę tej klasy część komponentów wybrałbym bardziej zbalansowanych w stosunku do procesora czy karty graficznej (np. wybrałbym nieco tańsze AIO, obudowę, wentylatory w zamian za ramkę montażową Thermalright i kartę graficzną RX 7900 XT lub RTX 4070 Ti Super na jakiejś dobrej promocji).