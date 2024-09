Kwantowe stany Floqueta uchwycone! Chińczycy wyjaśnili, jak udało im się tego dokonać 

Dokonane w tym zakresie postępy są na wagę złota, ponieważ mogą przynieść praktyczne zastosowania obejmujące chociażby rozwój komputerów kwantowych. Ostatnie dokonania możemy zapisać na konto fizyków związanych z Chińską Akademią Nauk. Publikacja ich autorstwa na ten temat jest dostępna w Nature Photonics i sugeruje, że doszło do bezpośredniej obserwacji stanów Floqueta w półprzewodnikach.

Tylko jak do tego doszło? Kluczem okazała się całkowicie optyczna spektroskopia w warunkach otoczenia. Jednym z najważniejszych aspektów wynikających z opisywanych eksperymentów jest pojawienie się nowych możliwości kontrolowania reakcji chemicznych za pomocą światła.

Stany Floqueta są często wykorzystywane w związku ze zjawiskami kwantowymi w odniesieniu do interakcji między polem światła a materią. Problem pojawiał się, gdy naukowcy próbowali dokonać bezpośredniej obserwacji tych stanów. W jednym z eksperymentów wykorzystano fosfor czarny, który został poddany interakcjom z impulsami średniej podczerwieni.

Ale prawdziwa bomba ze świata fizyki eksplodowała dopiero teraz – za sprawą sukcesów autorstwa chińskich badaczy. Jak wyjaśniają, dokonali historycznej bezpośredniej obserwacji stanów Floqueta w półprzewodnikach. Wszystko to za sprawą całkowicie optycznej spektroskopii w zakresie od widzialnego do bliskiej podczerwieni i to w warunkach otoczenia. Jeden z członków zespołu badawczego dodaje, iż w toku tych postępów odkryli bogatą fizykę widmową i dynamiczną stanów Floqueta. Będzie to miało przełożenie na praktyczne zastosowania.

Komunikat wydany przez przedstawicieli zespołu stojącego za tymi sukcesami sugeruje, że wyniki eksperymentów odnoszą się do materiałów koloidalnych w warunkach otoczenia. Z tego względu owe postępy doprowadzą do zwiększenia zasięgu inżynierii Floqueta, która obecnie odnosi się do dostosowywania właściwości kwantowych i topologicznych materiałów w stanie stałym.