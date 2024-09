Home Tech Laptopy dla uczniów trafią do powodzian. W ramach wrzutki do ustawy program zostanie zamknięty

Z programu Laptop dla ucznia zostało jeszcze trochę komputerów i zostaną one wykorzystane w ramach pomocy dla powodzian. Co dalej z programem? Niektórzy mogą poczuć powtórkę z rozrywki, bo obecna władza chce go potraktować tak, jak do ustaw podchodzili poprzednicy.