Genialny wynik badań poświęconych galaktykom. Wiemy, gdzie znajduje się ponad milion z nich

Zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie przełożyło się na poznanie szczegółów dotyczących licznych galaktyk. Kulisy tych działań zostały opisane w artykule, który trafiła już na łamy Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Cechą wyróżniającą tych badań jest uzyskana precyzja – bardzo wysoka za sprawą specjalistycznej kamery PAUCam zamontowanej na Teleskopie Williama Herschela.

Niektóre galaktyki objęte obserwacjami znajdowały się ponad 10 miliardów lat świetlnych od Ziemi! Przełomowe w zastosowanych metodach okazało się zintegrowanie techniki fotometrycznych oraz spektroskopowych. Te pierwsze skupiają się na obrazowaniu obiektów astronomicznych o odpowiednio wysokiej jasności, podczas gdy drugie są skoncentrowane na źródłach światła i analizowaniu ich widm.

Nowy katalog galaktyk obejmuje nawet obiekty oddalone o ponad 10 miliardów lat świetlnych. Do ich obrazowania posłużył Teleskop Williama Herschela

Połączenie obu tych sposobów zapewniło astronomom wielkie możliwości i przyniosło świetne skutki. To istotne, ponieważ zebrane informacje mają bardzo istotny wpływ na zrozumienie słabo poznanych aspektów dotyczących funkcjonowania galaktyk. Wśród kwestii, które zamierzają zgłębić członkowie zespołu badawczego wymienia się to, jak galaktyki łączą się ze swoim otoczeniem. Poza tym naukowcy chcieliby się przekonać, w jakich odległościach są zlokalizowane galaktyki o konkretnej jasności i zaliczane do określonego rodzaju.

Wielką zagadkę w astronomicznym świecie stanowi ciemna materia. Bo choć naukowcy przypuszczają, jakoby odpowiadała ona za znaczną część masy wszechświata, to brakuje bezpośrednich dowodów, które potwierdzałyby jej istnienie. To ze względu na fakt, iż nie da się jej zaobserwować, a astronomowie muszą ograniczać się do wyników interakcji grawitacyjnych tej formy materii z jej widzialnymi odpowiednikami.

Wysoki poziom precyzji ostatnich pomiarów ma stanowić brakujące dotychczas ogniwo w badaniach poświęconych galaktykom – szczególnie tym oddalonym o miliardy lat świetlnych. Nowy katalog jest tak liczny i dokładny, że powinien mieć przełożenie na poważne postępy w badaniach nad obiektami wchodzącymi w skład wszechświata. Czy czeka nas rewolucja w świecie astronomii?