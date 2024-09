Personalizacja folderów OneDrive – nowa funkcja od Microsoftu

OneDrive ma w systemie Windows osobny folder, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem Eksploratora plików. Na oficjalnej stronie z “mapą drogową” Microsoft 365 , która została pierwotnie opublikowana w sierpniu 2024 roku, pojawia się opcja ustawienia koloru dla każdego folderu.

Kolory w OneDrive to lepsza funkcjonalność i większa wygoda

Co dadzą kolorowe foldery w OneDrive? Aspekt wizualny to nie wszystko, co dzięki temu zyskamy. Możesz np. oznaczyć zielonym kolorem wszystkie foldery dotyczące jednego projektu, dzięki czemu możesz szybko zidentyfikować te, których potrzebujesz. Zmiana koloru folderu ma być dziecinnie prosta – klikasz na niego prawym przyciskiem myszki i wybierasz barwę. Ma to wyglądać w taki sposób:

Jak wspomniałem, plan kolorowych folderów znajduje się w pakiecie Microsoft 365, który nie jest darmowy dla zwykłych użytkowników. Więc najpierw trafi do biznesowych, a potem – być może – firma udostępni go w edycjach konsumenckich. Kolorowe foldery współgrają z ogólną estetyką projektu Windows 11.

Idea wprowadzenia kolorowych folderów pojawiła się w Centrum opinii – wielu użytkowników poparło ten projekt, co być może dało Microsoftowi impuls do wprowadzenia pomysłu w życie. A co z barwnymi folderami w samym Windowsie? Podejrzewa się, że producent pójdzie za ciosem i również wprowadzi je do systemu. Ale póki co nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. A szkoda, ponieważ takie wielobarwne foldery miałyby sens.

