Microsoft wyjaśnia , co wpływa na szybkość uruchamiania Windows. Ale przy okazji zdradza coś ciekawego

Jak szybko uruchamia się Twoja maszyna z systemem Windows? Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu sekund. Nie jest tajemnicą, że wpływ na to ma nie tylko posiadany sprzęt i ilość pamięci RAM, ale również to, ile programów uruchamia się wraz z systemem. Czas startu jest określony słownie, jako “średni” czy “wysoki”, ale niektóre są także oznaczone jako “nie zmierzono”. Co tak właściwie oznaczają te definicje?

Szybkość uruchamiania Windows a programy startowe

Jak sprawdzić, jakie aplikacje włączają się wraz z systemem? Wystarczy uruchomić Menadżera Zadań i zajrzeć do zakładki “Uruchamianie”. Zobaczysz tam podobny widok:

Po lewej znajdują się programy, które uruchamiają się – lub mogą uruchamiać – wraz z systemem. “Stan” pokazuje, czy dana aplikacja jest włączona. Jeśli chcesz ją włączyć lub wyłączyć, należy kliknąć na jej nazwie prawym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednią opcję. Ale nas interesuje ostatnia kolumna, czyli “Wpływ na uruchamianie”. No bo co oznacza, że taki np. f.lux ma “średni” wpływ na start?

Z artykułu Microsoftu możemy się w końcu tego dowiedzieć. A więc:

niski wpływ – absorbuje procesor mniej niż przez 300 milisekund, a zajęcie dysku jest mniejsze niż 292 kilobajty;

średni wpływ – absorbuje procesor na więcej niż 300 milisekund, ale mniej niż 1 sekundę, a zajęcie dysku waha się pomiędzy 292 kB a 3 MB;

wysoki wpływ – absorbuje procesor na 1 sekundę lub więcej, a zajęcie dysku jest większe niż 3 MB.

A co z aplikacjami, których wpływu “nie zmierzono”? Ano nic. Oznacza to dokładnie to, co napisano, czyli że Windows nie jest w stanie zmierzyć wpływu aplikacji na rozruch systemu. Powody tego stanu rzeczy nie są, niestety, znane.