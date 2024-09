MOVA E30 Ultra – domowy superbohater, z którym zapomnisz o stresującym bałaganie

MOVA kontynuuje swoją misję, którą jest dostarczanie klientom inteligentnych sprzętów AGD, charakteryzujących się wykorzystaniem rozwiązań zapewniających efektywną pracę, wygodną obsługę i bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Nowość w ofercie marki, MOVA E30 Ultra, jest tego świetnym przykładem. Z tym pierwszym flagowym robotem odkurzająco-mopującym sprzątanie stanie się łatwe jak nigdy wcześniej.

MOVA E30 Ultra — wysoka mocc ssania i inteligentne rozwiązania, zapewniające idealnie czystą podłogę

Tym, na co przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę podczas zakupu robota odkurzającego, jest jego moc ssania. Właśnie ten parametr odpowiada za to, że wszelki pył, kurz czy sierść zwierzaka będą starannie sprzątnięte. W MOVA E30 Ultra zastosowano przełomową technologię ssania Vormax, przekładającą się na moc 7000 Pa. W praktyce oznacza to po prostu, że niezależnie od typów powierzchni – dywany, twarda podłoga, panele – wszelkie zanieczyszczenia zostaną sprawnie usunięte. Ultradźwiękowy system rozpoznawania dywanów sprawia natomiast, że odkurzacz poruszając się po naszym domu, automatycznie dostosuje siłę ssania, by odpowiednio wyczyścić włókna z kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Warto jednak pamiętać, że MOVA E30 Ultra to robot odkurzająco-mopujący, co oznacza, że zadba też o usunięcie plam i zmycie bardziej przylegających do podłogi zabrudzeń. Za to odpowie system DuoScrub z podwójnymi mopami obrotowymi, zapewniającymi wydajne czyszczenie na mokro. E30 Ultra to urządzenie cechujące się wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami, więc by sprzątanie było bardziej efektywne, producent zastosował tutaj odpowiednie algorytmy poruszania się – np. sprzątając tuż przy ścianach, wykonuje naprzemienne ruchy w lewo u prawo, a to pozwala nakładce mopującej dotrzeć do krawędzi i pozostawić wszystkie zakamarki idealnie wysprzątane. Natomiast gdy wykryje mocniejsze zabrudzenia, dociśnie do podłogi nakładki, by się ich pozbyć.

Jeśli macie w domu dywany, nie musicie się martwić o ich zamoczenie, ponieważ na pokładzie znalazła się też funkcja podnoszenia mopa. Nakładki unoszą się na wysokość 10,5 mm, więc bez problemu robot przejedzie po dywanie, bez moczenia go. Nakładki mopujące w MOVA E30 Ultra poradzą sobie z zaschniętymi plamami i codziennymi zabrudzeniami, dzięki czemu razem z funkcją odkurzania zapewnić nam świetnie posprzątane mieszkanie.

Jak przystało na nowoczesny sprzęt, MOVA w swoim flagowym modelu nie pominęła automatyzacji, mamy tu więc stację dokującą w dużym, 3,2-litrowym workiem na kurz, więc robot może pracować nawet 75 dni bez naszej ingerencji. Jest też funkcja samooczyszczenia i suszenia mopów po każdym sprzątaniu, dlatego nie musimy przejmować się rozwojem bakterii czy nieprzyjemnymi zapachami – wszystko będzie czyste, a robot gotowy na kolejne sprzątanie.

MOVA E30 Ultra nie ma też problemu z poruszaniem się po mieszkaniu, nawet jeśli mamy w domu wiele sprzętów i rzeczy, które często zmieniają miejsce. Technologia Smart Pathfinder, jaką tutaj zastosowano, umożliwia aktywne mapowanie i planowanie trasy czyszczenia, gwarantując nam bardziej efektywne sprzątanie pomieszczeń i miejsc trudno dostępnych. Na pokładzie znalazł się też system precyzyjnego unikania przeszkód 3DAdapt. Obie te technologie tworzą zaawansowany system nawigacji, umożliwiający efektywne poruszanie się po różnych typach pomieszczeń i powierzchni. W rozpoznawaniu przeszkód i dostosowaniu się do zmieniających warunków mieszkania pomaga też kamera umieszczona na froncie robota.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E30 Ultra jest nie tylko wszechstronny, ale też wydajny. Jego kompaktowe wymiary – 349 × 349 × 98 mm – i zestaw zaawansowanych sensorów sprawiają, że może dotrzeć w miejsca trudno dostępne. Pojemna bateria 5200 mAh gwarantuje z kolei długi czas pracy, bo robot może wysprzątać nawet obszar do 225 m² na jednym ładowaniu, dzięki czemu nadaje się nie tylko do mieszkań, ale też do domu.

By ułatwić i jeszcze bardziej zautomatyzować sprzątanie ten flagowy robot jest kompatybilny z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Alexa, Siri czy Google Assistant. Jednak jeszcze wygodniej jest go obsługiwać przez aplikację mobilną, w której możemy ustawić plan sprzątanie, stworzyć mapy pomieszczeń czy wytyczyć wirtualne granice, jeśli nie chcemy, żeby wjeżdżał do jakiegoś pokoju.

MOVA E30 Ultra jest urządzeniem, które ma ułatwić nam życie, o czym świadczy mnogość przydatnych technologii i inteligentnych funkcji. Dzięki nim możemy podnieść standard życia i zaoszczędzić czas, jaki normalnie poświęcalibyśmy na sprzątanie czy mycie podłogi. Zbliża się jesień, pogoda też się popsuła i zapewne coraz częściej będzie padał deszcz – z tym urządzeniem nie musimy martwić się mokrymi śladami na korytarzu albo plamami po łapkach naszych pupili. Zamiast tego możemy cieszyć się nieskazitelnie czystym domem nawet w niepogodę.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E30 Ultra dostępny jest w Polsce od 12 września 2024 roku

MOVA wprowadza swój flagowy model do Polski w sugerowanej cenie 1999 złotych. Jednak jeśli do 19 września kupicie E30 Ultra, możecie załapać się na specjalną promocję. W jej ramach do zakupionego robota — który kosztować będzie 1749 złotych — dostaniecie za darmo Zestaw Akcesoriów Pomocniczych. Czyli nie dość, że 250 zł zostanie wam w kieszeni, to jeszcze dostaniecie świetny gratis. Pamiętajcie tylko, że promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, a MOVA E30 Ultra będzie dostępny w wybranych sklepach z elektroniką i popularnych sklepach internetowych, takich jak: RTVEuroAGD, Media Expert, MaxElektro, al.to oraz Allegro.