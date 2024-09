LTE w kosmosie. Astronauci lotu Artemis 3 z komórkowymi skafandrami

Co robi Nokia z 4G na Księżycu

Jak donosi Space.com, jedną z nowości, jaką otrzymają astronauci, są nowoczesne kombinezony EVA, opracowywane dla NASA przez Axiom Space. Skafander „Axiom Extravehicular Mobility Unit”, czyli w skrócie AxEMU, ma otrzymać system łączności działający na zasadach znanych z sieci komórkowych, opracowany w porozumieniu z firmą Nokia.

Jak przystało na system komórkowy, sercem systemu, zwanego Lunar Surface Communications System (LSCS) będzie zintegrowana w jeden niewielki moduł i zamontowana na lądowniku stacja bazowa 4G. To z nią będą się łączyć skafandry AxEMU, a zasięg ma wynosić do 2 km. Umieszczenie takiego systemu łączności nie oznacza oczywiście, że kombinezon otrzyma znany ze smartfonów ekran dotykowy – nic z tych rzeczy. Lokalne 4G będzie służyć do szybkiej transmisji danych naukowych oraz do przesyłu video w wysokiej rozdzielczości, które później trafią już klasyczną drogą do stacji odbiorczej na Ziemi.

Zobacz także: Misja Artemis 1 – Orion przesyła niesamowite zdjęcia Księżyca (chip.pl)

Z punktu widzenia komunikacji, kluczowe komponenty smartfona zostaną zintegrowane ze skafandrem kosmicznym i dostosowane do środowiska kosmicznego i wymagań operacyjnych – Russell Ralston, wiceprezes wykonawczy ds. aktywności pozaziemskiej, dla Space.com

System opracowany przez Nokię i Axiom Space uzupełni tradycyjne układy łączności pracujące w paśmie UHF. Zanim jednak trafi do skafandrów, zostanie przetestowany praktycznie podczas misji sondy IM-2, która ma wylądować w pobliżu południowego bieguna naszego satelity. Stacja bazowa zostanie zamontowana na lądowniku, a wykorzystana będzie do komunikacji z dronem Micro-Nova oraz łazikiem MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform). System łączności skafandrów zostanie natomiast intensywnie przetestowany w laboratoriach na Ziemi.