Premiera Nothing Ear (open) – słuchawek jedynych w swoim rodzaju

Nothing Ear (open) – parametry

typ słuchawek: douszne, otwarte, dynamiczne

przetwornik: stepped driver, 14,2 mm, membrana z politereftalanu etylenu powlekanego tytanem

pasmo przenoszenia: bd.

pasmo przenoszenia mikrofonu: bd.

łączność: Bluetooth 5.3, multipoint

obsługiwane kodeki: SBC, AAC

czas pracy przy odtwarzaniu muzyki: do 8 godzin / do 30 godzin z etui

czas ładowania: bd

ładowanie: przewodowe USB-C

certyfikaty: IP54 słuchawki, IP54 etui

waga: 8,1 g każda ze słuchawek, 63,8 g etui

funkcje dodatkowe: Fast Pair/Swift Pair, integracja z ChatGPT przy współpracy ze smartfonami Nothing, AI Clear Voice, Bass Enhance

cena: ~689 zł

Znana estetyka, niezwykła konstrukcja

Nothing Ear (open) łączą tradycyjne dla Nothing przeźroczyste wzornictwo, z nietypową formą. Słuchawki bowiem mają wyjścia dźwięku skierowane nieco w dół, a nie w bok, a z końcówek wystają długie silikonowe zauszniki z ciężarkiem. Taka konstrukcja pozwala skierować dźwięk do kanału słuchowego, zupełnie bez jego zasłaniania – słychać zatem otoczenie tak, jakbyśmy słuchawek w ogóle nie mieli założonych, kierunkowy głośnik zaś gwarantuje, że wysokiej jakości dźwięk usłyszymy tylko my. Słuchawki są lekkie, niezwykle wygodne i nadają się do długotrwałego noszenia.

Aplikacja NothingX pozwala na dostrojenie dźwięku za pomocą prostego korektora lub korektora parametrycznego, dostępne jest także wzmocnienie basu. Nothing Ear (open) obsługują połączenia multipoint. Bateria ma wystarczyć na 8 godzin nieprzerwanego użytkowania, a wraz z etui – do 30 godzin.

Recenzja Nothing Ear (open) wkrótce, proszę o jeszcze nieco cierpliwości 🙂

