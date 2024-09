Nowości od 3mk na targach IFA 2024 – ochrona urządzeń i ochrona środowiska mogą iść ze sobą w parze

Zobacz rozmowę z Piotrem Wawrzyniakiem, Head of Marketing w 3mk i zasubskrybuj!

Troskę o środowisko naturalne w przypadku nowości od 3mk Protection widać już na etapie opakowania produktów, wykonanego z materiałów pochodzących z recyklingu. Dobrym przykładem jest etui 3mk Clear Case Eco™, które zostało stworzone w 100% z materiałów pochodzących z odzysku (elastyczny termoplastyczny poliuretan), a potwierdza to m.in. certyfikat GRS (Global Recycled Standard). Nie straciło przy tym niczego ze swoich właściwości, co potwierdzają testy upadku Military Grade. Etui ma podwyższone krawędzie wokół aparatu, aby lepiej chronić obiektywy przed zarysowaniem.

Propozycją dla bardziej wymagających i aktywnych będzie z kolei 3mk HardGlass Max Eco™, czyli hartowane szkło wykonane w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu (tu również mamy certyfikat GRS). Produkt charakteryzuje się najwyższym poziomem twardości 9H (jego hartowanie odbywa się w temperaturze 420 stopni Celsjusza). W konstrukcji zastosowano dodatkową powłokę oleofobową, która daje lepsze właściwości dotykowe i zwiększony poślizg palca. To nie jedyne zalety tego rozwiązania, bo ze względu na swoją gładkość wspomniana powłoka ułatwia utrzymanie wyświetlacza w czystości.

Ochrona urządzenia to jedno, ale co z samym użytkownikiem? Korzystając ze smartfonów nasze oczy są stale narażone na emisję szkodliwego niebieskiego światła, ale i na to znalazł się sposób – 3mk Eye Care Protector™. Co ciekawe, w konstrukcji tego szkła hartowanego zastosowano technologię kropek kwantowych, stosowaną m.in. w telewizorach QLED oraz funkcja Anti-Blue Light™. Produkt przekształca światło z ekranu smartfona na neutralne, czerwone pasmo, bezpieczne dla oczu. Różnicy w jakości obrazu praktycznie nie widać, a zyskujemy dodatkowo warstwę oleofobową dla lepszej responsywności i powłokę antymikrobową, by ekran pozostawał czysty.

Produktem o dość specyficznym przeznaczeniu debiutującym w ofercie producenta przy okazji targów IFA 2024 jest z pewnością 3mk Rainbow Privacy™. W tym szkle ochronnym zastosowano technologię prywatyzacji 2-way, dzięki której dla osób postronnych spoglądających z boku (z lewej lub prawej strony pod kątem od 30 stopni) zawartość ekranu nie będzie widoczna. Za sprawą efektu Glossy Rainbow™, ekran urządzenia mieni się różnymi kolorami zależnie od kąta padania światła. Tu również mamy szkło o twardości 9H, a zatem najmocniejsze, chroniące przed zarysowaniami i uderzeniami. Nie zapomniano też o dodatkowych powłokach oleofobowych i antymikrobowych.

Na koniec coś z nieco innej kategorii – powerbanki 3mk PastelUp™ mogące ładować więcej urządzeń jednocześnie. Urządzenia są kompatybilne ze standardem MagSafe, co oznacza, że bez problemu naładują bez problemu naładują bezprzewodowo telefony Apple. Osobne miejsce na powierzchni powerbanku służy do ładowania indukcyjnego dla zegarka Apple Watch. Dwa kable znajdujące się w zestawie uwalniają nas od pamiętania o ich noszeniu ze sobą, a poziom naładowania baterii wskazuje wbudowany wyświetlacz LED.