Karty RTX 50 z kolosalnymi poborami mocy? Tak twierdzą najnowsze przecieki

Wymagania energetyczne kart graficznych to obszerny temat, w który można znaleźć zarówno karty pobierające prądu tyle, co nic, jak i prawdziwych “żarłoków”. Oczywiście ta druga kategoria to przede wszystkim karty gamingowe, a do takich niewątpliwie będzie zaliczać się RTX 5090 i niższe modele. Ale podawane w przecieku parametry mogą szokować.

RTX 5090 to 600W, a RTX 5080 aż 400W?!

Plotki głoszą, że flagowy RTX 5090 pobiera aż 600 watów mocy, czyli o pełne 150 watów więcej niż RTX 4090. Aby zapewnić taką moc, 5090 ma być wyposażony w jedno 16-pinowe złącze zasilania. Zaś RTX 5080 podobno wymaga poboru 400 watów, czyli 80 watów więcej niż RTX 4080. I tu także mamy pojedyncze, 16-pinowe wejście. Przecieki te pochodzą od użytkownika platformy X o nicki “Kopite7kimi”, który już nieraz udowodnił, że wie, o czym mówi.

Ale obok tych złych informacji są również dobre – przez większy pobór mocy RTX 5080 powinien odnotować wzrost wydajności o około 10-15% w porównaniu z RTX 4090. Nadal jednak nie jest jasne, czy odnosi się to do rasteryzacji, śledzenia promieni czy kombinacji tych parametrów, czyli ogólnych efektów wizualnych.

Czytaj też: Nvidia szykuje GeForce RTX 5090 specjalnie dla Chin? Wszystko na to wskazuje

Mamy także podane informacje dotyczące zużycia energii przez pozostałe układy RTX 50. Jeśli im wierzyć, RTX 5070 będzie działać z mocą 220 watów, podczas gdy RTX 5060 ma mieć zapotrzebowanie na 170 watów – czyli 55W więcej niż RTX 4060. A co z najsłabszym układem, czyli RTX 5050? Tutaj moc wynosi 100W, a więc bez relweacji.

Kopite7kimi nie sprecyzował, czy podane przez wartości mocy dotyczą TGP czy TDP. W każdym przypadku mogą się różnić w zależności od SKU, ponadto nie zapominajmy o overclockingu. Plotki głoszą, że seria RTX 50 zostanie zaprezentowana pod koniec tego roku, chociaż kilka doniesień sugeruje, że faktyczna premiera może nastąpić dopiero w przyszłym.