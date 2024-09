Nvidia ogłasza świetną promocję na urządzenia Shield TV oraz Shield TV Pro.

Rozrywka to niezbędny element relaksu i odpoczynku po trudach nauki, dlatego jest to dobry czas, aby zaopatrzyć się w urządzenia do tych czynności. Który Shield TV wybrać? Ponieważ oba są teraz w dobrej cenie, można rozważyc zakup każdego.

Nvidia Shield TV taniej!

Rozpoczęła się atrakcyjna, a zarazem ograniczona czasowo promocja na urządzenia Nvidia SHIELD TV oraz SHIELD TV Pro. Potrwa od 4 do 15 września włącznie. W tym czasie urządzenia te można nabyć w atrakcyjnych cenach, tańsze nawet o kilkaset złotych niż normalnie. Oferty promocyjne znajdziesz w sklepach Media Expert (SHIELD TV, SHIELD TV Pro), RTV EURO AGD (SHIELD TV) oraz x-kom (SHIELD TV, SHIELD TV Pro). A czy warto?

Tu wyjaśnię, że Nvidia Shield to najlepsze urządzenie do strumieniowania telewizji i gier, które oferuje ulepszone przez AI skalowanie wszystkich treści. Dzięki technikom AI oraz Dolby Vision użytkownicy mogą cieszyć się jakością obrazu 4K HDR , a także przestrzennym dźwiękiem Dolby Atmos w popularnych aplikacjach, jak Netflix, Disney czy Amazon Prime Video. Dodatkowo czeka na nich rozgrywka w rozdzielczości do 4K przy 120 klatkach na sekundę – w tym celu niezbędne będzie GeForce NOW.

