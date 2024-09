Człowiek już niepotrzebny – ogniwa słoneczne będą robić się same. Taka ma być przyszłość?

Zespół uczonych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego stworzył zautomatyzowaną platformę do tworzenia, osadzania i testowania materiałów perowskitowych pełniących rolę absorbera w nowej generacji ogniw słonecznych. W periodyku naukowym Digital Discovery pojawił się artykuł opisujący instalację w szczegółach.

Platforma, o której mowa, nazywa się po angielsku Perovskite Automated Spin Coat Assembly Line (PASCAL). Jest to specjalistyczna, wielofunkcyjna linia montażowa. Wyręcza ona naukowców z szeregu mozolnych i wymagających precyzji prac laboratoryjnych. Tym samym uwalnia ona potencjał wysoko wykształconej kadry, która będzie mogła zajmować się zagadnieniami badawczymi na bardziej zaawansowanym poziomie.

Schemat działania platformy oraz zdjęcie jej poszczególnych elementów / źródło: https://doi.org/10.1039/D4DD00075G, CC-BY-SA-4.0

Perowskitowe ogniwa słoneczne będą testowane przez maszynę, a nie człowieka

PASCAL został stworzony do wykonywania takich czynności jak mieszanie prekursorów, wirowe powlekanie warstw, wyżarzanie i testowanie warstw optoelektronicznych. Instalacja przede wszystkim posłuży w pracach nad poprawą stabilności absorberów perowskitowych stosowanych w tandemowych ogniwach słonecznych. Nie jest to pierwszy raz w świecie nauki, kiedy maszyny wyręczają człowieka. W przypadku perowskitów zdaje się to być bardzo rozsądnym podejściem, jeśli naprawdę zależy nam na prędkim stworzeniu komercyjnej, skalowalnej technologii. W przeciwieństwie do badań wykonywanych przez ludzi, PASCAL zredukuje szum w danych eksperymentalnych i zwiększy moc statystyczną badań laboratoryjnych.

Platforma w ciągu dnia jest w stanie wykonać do 430 próbek lub pomiarów. Na linii montażowej znajduje się wiele ważnych urządzeń takich jak kamery, diody LED, źródła lasera, lampa halogenowa czy spektrometr. W ten sposób PASCAL może przetestować parametry próbki pod wieloma względami. Co ciekawe, system został opracowany tak, aby dało się nim sterować z jednego komputera, używając do tego specjalnej biblioteki Pythona.

Jak przyznaje David Fenning, jeden z autorów artykułu w Digital Discovery, cytowany przez PV Magazine, branża przemysłowa i społeczność naukowa pozytywnie przyjęły wieść o platformie. Zdaniem uczonego, największą zaletą PASCAL-a może być to, że nie jest to rozwiązanie bardzo skomplikowane, ani kosztowne, jak mogłoby być kiedyś. Wszystko to dzięki postępowi w robotyce i dostępom do platform typu open source.