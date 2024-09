Plus startuje z kolejną promocją – kup Galaxy S24 Ultra i odbierz Galaxy S20 FE w prezencie

Kup Samsung Galaxy S24 Ultra w Plusie i odbierz Galaxy S20 FE 5G

Samsung ma w swojej ofercie sporo modeli i obecnie tym najlepszym jest Galaxy S24 Ultra, czyli flagowiec, który swoją premierę zaliczył w styczniu tego roku. Daje nam nie tylko dostęp do Galaxy AI, ale też wiele ulepszeń względem poprzednika. Będzie to świetny smartfon dla wszystkich miłośników fotografii, bo dzięki pokaźnemu zestawowi na pokładzie z 200-megapikselowym aparatem głównym, pomoże nam w uwiecznianiu najważniejszych chwil z naszego życia.

Teraz kupując tego ultraflagowca w sieci Plus, możemy załapać się na atrakcyjną promocję, w ramach której do Galaxy S24 Ultra dostaniemy model Galaxy S20 FE. By skorzystać z tej akcji, należy w okresie od 9 do 29 września br. kupić w Plusie smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra, a następnie go aktywować. Wówczas kolejnym krokiem będzie utworzenie konta lub zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, gdzie dostępny będzie odpowiedni formularz do uzupełnienia. Jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, smartfon zostanie do ans wysłany.

Warto jednak wiedzieć, że liczba promocyjnych smartfonów jest ograniczona, ale nie ma co się martwić, bo jeśli wyczerpią się zapasy, to Plus rozda nam inne prezenty – w pierwszej kolejności Galaxy Watch6 Classic LTE 47mm Srebrny, a następnie Galaxy Watch6 Classic BT 47mm Czarny. Nie zostaniemy więc z pustymi rękoma. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie na stronie plus.pl.

Galaxy S20 FE jest pierwszym smartfonem wypuszczonym w famach serii Fan Edition i to właśnie on zyskał ogromną popularność wśród klientów, bo oferował flagowy wygląd, mnóstwo nowoczesnych funkcji, ale w dużo niższej cenie niż seria Galaxy S20. Do naszej dyspozycji jest 6,5-calowy ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, wydajny procesor od Qualcomma, potrójny aparat i bateria 4500 mAh.