Polacy stworzyli program dla firm, który podbija organizację pracy

Cudze chwalicie, swego nie znacie?

O Jirze, Monday, Asanie, Trello i Slacku słyszało wiele firm, które stanęły przed wyborem narzędzia usprawniającego codzienną pracę projektową. Konkurencja jest duża, ale to IC Project wyróżnia się jako nowoczesne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcje CRM, zarządzania projektami oraz efektywnej komunikacji w zespole.

Twórcy IC Project stworzyli produkt z realnej potrzeby rynkowej. Jak mówią, kilkanaście lat temu nie znaleźli systemu, który odpowiadałby ich wymaganiom oraz potrzebom ich partnerów biznesowych. IC Project nie tylko nadąża za dynamicznym rozwojem rynku, ale także konsekwentnie umacnia swoją pozycję. To kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które łączy w sobie szereg funkcji, dzięki którym organizacja pracy staje się prostsza i bardziej efektywna. W przeciwieństwie do wielu innych systemów, nie jest tylko kolejnym programem, który obiecuje złote góry. To rozwiązanie, które rzeczywiście działa i dostosowuje się do specyfiki polskich firm.

Jak to jest zastąpić kilka narzędzi, które mają określone funkcje? Przekonajcie się sami, poznając bliżej innowacyjny IC Project i jego możliwości!

Narzędzie, które ułatwia pracę setkom firm

IC Project to narzędzie zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu projektami i zadaniami. W jego funkcjonalności znalazło się wiele zaawansowanych mechanizmów, ale to nie wszystko – kluczowymi atutami są jego kompleksowość i modułowość. W narzędziu dostępne są m.in. następujące funkcje:

Interaktywny kalendarz zintegrowany z modułem urlopów i nieobecności

Wbudowany komunikator umożliwiający prowadzenie rozmów projektowych

Moduł CRM do zarządzania relacjami z kontrahentami w kontekście projektów

Narzędzia do raportowania i monitorowania czasu pracy z przeliczeniem kosztów pracowników

Pełny moduł finansowy do obliczania rentowności projektów

Różnorodne opcje obiegu dokumentów i plików w firmie

Moduł do przyjmowania zgłoszeń od klientów zewnętrznych

IC Project to rozwiązanie, które łączy w sobie wiele funkcji, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla firm pragnących usprawnić swoją organizację pracy. Przyjrzyjmy się bliżej głównym funkcjom narzędzia, aby dostrzec znaczące przewagi konkurencyjne polskiego rozwiązania!

Zarządzanie projektami łatwiejsze niż kiedykolwiek

Zarządzanie projektami w IC Project to prawdziwy majstersztyk. Dzięki elastyczności i możliwości dostosowania, użytkownicy mogą tworzyć projekty z różnych etapów, tablic zadaniowych oraz zadań, co pozwala na odwzorowanie rzeczywistego procesu w firmie. Automatyczne generowanie harmonogramów i wykresów Gantta sprawia, że wizualizacja postępów jest łatwiejsza niż kiedykolwiek – zapomnij o rysowaniu wykresów w Excelu!

IC Project nie tylko ułatwia planowanie, ale także wspiera współpracę zespołową. Wbudowany komunikator oraz możliwość przydzielania zadań sprawiają, że każdy członek zespołu wie, co ma robić i kiedy. A jeśli chodzi o kontrolę budżetu, IC Project łączy zarządzanie projektami z modułem finansowym, co pozwala na bieżąco monitorować rentowność projektów. Dodatkowo, funkcjonalność pomiaru czasu pracy dostarcza kluczowych informacji, które pomagają w przyszłym planowaniu i optymalizacji procesów. Dzięki temu, IC Project nie tylko organizuje pracę, ale również zwiększa efektywność całego zespołu.

Wyższy poziom zarządzania zgłoszeniami serwisowymi

System ticketowy w IC Project umożliwia efektywne zarządzanie zgłoszeniami od klientów oraz wewnętrznymi zadaniami. Dzięki tej opcji, użytkownicy mogą łatwo rejestrować, śledzić i rozwiązywać problemy, co znacząco poprawia komunikację i organizację pracy w zespole.

Kluczowe cechy systemu ticketowego:

Rejestracja zgłoszeń umożliwia szybkie wprowadzanie nowych ticketów, co pozwala na natychmiastowe zajęcie się problemami.

Przydzielanie zadań pozwala na przypisywanie zgłoszeń do konkretnych członków zespołu, zwiększając odpowiedzialność i przejrzystość działań.

Śledzenie postępów daje możliwość monitorowania statusu zgłoszeń w czasie rzeczywistym, co ułatwia zarządzanie priorytetami i terminami.

Integracja z projektami łączy system ticketowy z innymi funkcjami IC Project, umożliwiając efektywne zarządzanie zadaniami i projektami w jednym miejscu.

IC Project to jedyny system, który oferuje tak kompleksowe połączenie między pracą serwisową, a zarządzanie projektowo-zadaniowym. Wszystkie procesy w jednym miejscu, najnowsza technologia, pełna automatyzacja pracy. Czego chcieć więcej?

Mistrzostwo produktywności w zarządzaniu zadaniami

Dzięki zarządzaniu zadaniami w IC Project osoby przypisane nie zapomną o żadnym zadaniu do wykonania. Można nimi kierować na tablicy Kanban lub w widoku listy, co daje elastyczność w organizacji pracy. Prosty i intuicyjny sposób zarządzania zadaniami pozwala na efektywną i płynną pracę, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skupić się na realizacji swoich obowiązków. Dodatkowo komentarze na zadaniach pozwalają w razie potrzeby na przekazanie szerszych informacji. Elementy są elastyczne, co pozwala dopasować sposób pracy z narzędziem pod rodzaj zadań, projektów i specyfikę firmy.

Rozliczenie i kontrola czasu oraz kosztów pracy

Zarządzanie finansami w IC Project to funkcjonalność, która pozwala na skuteczną kontrolę budżetu projektów oraz analizę ich rentowności. Dzięki automatycznemu połączeniu projektów z pełnym modułem finansowym można łatwo monitorować rzeczywiste koszty i przychody, co umożliwia tworzenie dokładnych prognoz finansowych.

Kluczowe funkcje zarządzania finansami:

Wizualizacja kosztów i rentowności oferuje przejrzyste raporty, które pokazują realne koszty oraz przychody projektów, umożliwiając szybką weryfikację ich rentowności.

Prognozowanie finansowe umożliwia monitorowanie nadchodzących przychodów oraz kontrolowanie ponoszonych kosztów, co pozwala na szybką reakcję w przypadku odchyleń.

Dzięki tym funkcjom, IC Project staje się nieocenionym narzędziem dla firm, które pragną efektywnie zarządzać finansami swoich projektów, zapewniając jednocześnie przejrzystość i kontrolę nad budżetem. System do zarządzania projektami i kontroler finansowy w jednym!

Opinie, które mówią same za siebie

IC Project cieszy się pozytywnymi opiniami wśród klientów, którymi są takie firmy jak Vox Meble, Minimelts, Wawel, Organique, Deante oraz kluby piłkarskie, m.in. Ruch Chorzów, czy Lech Poznań. Wiele z nich podzieliło się swoim doświadczeniem z systemem i opiniami o zespole w formie rekomendacji umieszczonych na stronie.

Jeśli mielibyśmy stanąć drugi raz przed decyzją wyboru odpowiedniego programu do zarządzania projektami, bez wątpienia wybór by padł ponownie na IC Project – Organique

Współpraca z całym zespołem IC Project układa się wzorowo. Program został wdrożony sprawnie i terminowo. W każdym momencie do naszej dyspozycji jest dedykowany i profesjonalny support. Zespół IC Project przeprowadził również szkolenie dla pracowników naszego Klubu – KS Ruch Chorzów

To tylko kilka z wielu pozytywnych słów uznania w kierunku zespołu i narzędzia. IC Project zyskał zaufanie licznych firm, które doceniają jego funkcjonalność, wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje. Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami, warto rozważyć IC Project jako kluczowe narzędzie w organizacji pracy Twojej firmy.

Niekwestionowany lider w zarządzaniu projektami?

IC Project wyróżnia się na tle konkurencyjnych narzędzi dzięki kilku kluczowym zaletom. Jakim? Bierzemy pod lupę najważniejsze czynniki decydujące o wyborze systemów do zarządzania projektami.

IC Project to 100% polskie rozwiązanie, co oznacza, że wszystkie funkcje, wsparcie oraz materiały szkoleniowe są dostępne w języku polskim (ale nie tylko!). To znacząca przewaga dla firm działających w Polsce, które preferują lokalne wsparcie i dostosowanie do specyfiki rynku.

Narzędzie jest kompleksowe, łączy w sobie funkcje zarządzania projektami, CRM, komunikacji oraz moduł finansowy. Umożliwia zarządzanie ticketami, co pozwala na efektywne przekształcanie zgłoszeń w zadania i projekty. W przeciwieństwie do Jiry, IC Project oferuje szersze możliwości dostosowania do różnych branż.

Użytkownicy IC Project często podkreślają jego intuicyjny interfejs oraz łatwość obsługi. Program został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, co sprawia, że nowi pracownicy mogą szybko się w nim odnaleźć. Wysoka ocena intuicyjności narzędzia sprawia, że wiele firm decyduje się na migrację z bardziej skomplikowanych systemów.

Klienci mogą liczyć na bezpośrednią pomoc w każdym etapie korzystania z narzędzia, co znacząco ułatwia proces adaptacji i zwiększa satysfakcję z użytkowania. To podejście jest doceniane przez użytkowników, którzy często czują się pozostawieni sami sobie w przypadku korzystania z międzynarodowych rozwiązań.

IC Project oferuje konkurencyjne ceny, które są korzystniejsze niż w przypadku Asany i Jiry, zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatkowe funkcje dostępne w ramach jednego pakietu. To czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm o różnych budżetach.

Narzędzie jest elastyczne i można je dostosować do specyfiki różnych branż i indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, firmy z różnych sektorów mogą znaleźć w nim odpowiednie rozwiązania, co jest istotne w kontekście różnorodności procesów biznesowych.

Te cechy sprawiają, że system staje się coraz bardziej popularnym wyborem wśród narzędzi do zarządzania projektami.

IC Project – klucz do zarządzania projektami

Dobra organizacja pracy jest źródłem wydajności, a IC Project to innowacyjne narzędzie, które łączy funkcje zarządzania projektami, CRM oraz komunikacji. Dzięki unikalnym możliwościom zdobywa coraz większe uznanie wśród polskich przedsiębiorstw, które poszukują efektywnych rozwiązań do organizacji pracy.

To narzędzie ma potencjał i możliwości, aby zmienić sposób, w jaki prowadzisz projekty, przekształcając pracę zespołu w realne zyski dla Twojej firmy.

Wypróbuj narzędzie korzystając z bezpłatnego konta i odkryj, jak IC Project może pomóc organizacji pracy i zarządzaniu projektami Twojej firmie.