Recykling baterii litowo-jonowych w Polsce? I to na dużą skalę, a to wszystko rusza właśnie w Zawierciu

Żywotność baterii litowo-jonowych stosowanych we współczesnych autach elektrycznych jest ograniczona do mniej więcej kilkunastu lat. Co prawda takie akumulatory mają przed sobą jeszcze kilka lat życia jako magazyny energii, jednak po mniej więcej dwóch dekadach czeka je już tylko recykling. Do tej pory zajmowały się tym wyspecjalizowane zakłady w Chinach, USA i Korei Południowej. Odzyskiwaniem surowców do produkcji kolejnych baterii będziemy się również zajmować w Polsce. Wszystko za sprawą zakładu w Zawierciu oraz inicjatywy AE Elemental, joint venture amerykańskiej firmy Ascend Elements i polskiej firmy Elemental Strategic Metals.