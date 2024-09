Broń rodem z piekła. Rosjanie stworzyli coś, co będzie zagrożeniem długo po zakończeniu wojny

Rosja pokazała bezzałogowy system minowania Impulse-KPTM

Na wystawie Army-2024 rosyjskie siły zbrojne zaprezentowały swój najnowszy owoc pracy w dziedzinie bezzałogowych pojazdów lądowych – Impulse-KPTM. Ten innowacyjny dron naziemny został specjalnie zaprojektowany do rozkładania min, co ma znacznie zwiększyć zdolności bojowe Rosji, umożliwiając jednocześnie szybkie i efektywne rozmieszczenie min przeciwczołgowych i przeciwpiechotnych. Innymi słowy, to nic innego, jak maszynka do rozmieszczania różnego rodzaju min.

Czytaj też: Rosja opracowała pocisk 9M134. Ta broń zniszczy już nie tylko czołgi i oddziały

Impulse-KPTM jest wyposażony w 30 luf wyrzutowych, z których każda może pomieścić różne rodzaje min. Ten układ pozwala pojazdowi rozrzucić jednocześnie do 120 min, umożliwiając tym samym strategiczne rozmieszczenie pól minowych na terenach wrogich. Pojazd może rozmieszczać zarówno miny przeciwczołgowe, jak i przeciwpiechotne, co czyni go wszechstronnym narzędziem w różnych scenariuszach wojskowych, ale to nie wszystko. Poza zastosowaniem stricte bojowym może również przydać się w operacjach logistycznych, jako że jest w stanie holować pojazdy lub przyczepy, co czyni go wielofunkcyjnym zasobem na polu bitwy.

Czytaj też: Kiepskie wieści dla Ukrainy. Rosja ma nowy typ bomby

Pomimo stosunkowo kompaktowych rozmiarów i wagi rzędu ledwie 1350 kg, Impulse-KPTM został zaprojektowany z myślą o mobilności w trudnym terenie. Jego maksymalna prędkość wynosząca 10 km/h pozwala mu dotrzymać kroku siłom posuwającym się naprzód lub wycofującym, a zdolność do pokonywania nachyleń do 25 stopni i kątów przechyłu do 15 stopni sprawia, że jest wysoce adaptacyjny w różnych środowiskach bojowych. Pojazd zasilany jest silnikiem o mocy 20 kW i może działać bez przerwy przez nawet cztery godziny, a do jego sterowania wykorzystywane jest pasmo radiowe o zasięgu do 1000 metrów lub przewód optyczny na dystansie do 20 kilometrów.

Czytaj też: Wcześniej tego nie robili. Rosjanie odpalili sekretną broń Ch-36 Grom-E1

Jednak najważniejszą cechą systemu Impulse-KPTM jest zautomatyzowanie i znaczne przyspieszenie rozkładania min, co ma zmniejszyć ryzyko dla personelu, a przy tym zwiększyć szybkość oraz efektywność przygotowań obronnych. Z racji modularności, ten dron może przyjąć wyrzutnie KPOM-3, KPTM-3 oraz KPTM-4. Mowa więc odpowiednio o minach POM-3 z czujnikami sejsmicznymi, które po aktywacji uwalniają do 1850 odłamków na efektywnym obszarze 8 do 13 metrów oraz przeciwpancernych PTM-3 oraz PTM-4 z ładunkami kumulacyjnymi. Chociaż jest to uzbrojenie, które po zakończeniu wojny ma być kompletnie zdezaktywowane, to wiele przykładów przeszłych działań wycofujących się rosyjskich sił na trwającej wojnie może zasugerować, że akurat ta funkcja min nie będzie aktywna.