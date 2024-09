I nagle wieść jak grom z jasnego nieba: Samsung Galaxy S24 FE będzie tańszy

Przeciek sprzed kilka dni zasugerował nam, że nadchodzący Samsung Galaxy S24 w wersji Fan Edition będzie o 100 euro droższy od S23 FE. To spora różnica i wiele osób było tą informacją rozczarowanych. Dzisiaj mogę je pocieszyć. Prawdopodobnie był to mocno przesadzony wyciek, a nowe ceny są znacznie przyjemniejsze dla oka i portfela.

Ile będzie kosztować Samsung Galaxy S24 FE?

Oczywiście nikt nie spodziewa się, że nowa generacja będzie tańsza od starszej i faktycznie. Teraz dowiadujemy się, że Samsung Galaxy S24 FE będzie tańszy o 50 euro od SF23. W chwili obecnej ma być to 749 euro (3,2 tys. zł) za edycję 8 GB RAM/128 GB pamięci. Edycja z 256 GB ma kosztować z kolei 809 euro (czyli ok. 3,4 tys. zł). Pojawiła się również wieść o czterech szykowanych wersjach kolorystycznych: granitowej, miętowej żółtej i błękitnej. Widzisz je poniżej.

fot.: GSM Arena

Galaxy S24+ z 12 GB RAM i 256 GB pamięci kosztuje obecnie 3,9 tys. zł, a wersja Galaxy S24 mniej – 3,4 tys. zł. Oczywiście w poszczególnych sklepach są pewne różnice. Jednak jeśli Galaxy S24 FE będzie droższe od podstawowej wersji, czy będzie się opłacało go nabyć? No cóż – zaczekajmy na oficjalną specyfikację, wówczas będzie to mozna ocenić.