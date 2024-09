Home Nauka Niezwykłe odkrycie na Słońcu – turbulencje, które wpływają na cały Układ Słoneczny!

Z perspektywy mieszkańca Ziemi zasadniczo wszystko, co znajduje się w odległości większej niż 100 kilometrów od Ziemi to praktycznie przestrzeń kosmiczna, do której mają tylko nieliczni. Co więcej, z orbity nagle wszędzie robi się daleko: do Księżyca jest 350 000 km, do Marsa minimum kilkadziesiąt milionów, o gazowych olbrzymach już nie wspominając. Mimo tego przestrzeń kosmiczna wcale nie jest pusta.