Home Tech To już 30 lat, odkąd mamy na rynku PlayStation! Z tej okazji pojawia się coś specjalnego

To już 30 lat, odkąd mamy na rynku PlayStation! Z tej okazji pojawia się coś specjalnego

Czas leci i nawet się człowiek nie obejrzał, kiedy rodzinie konsol PlayStation stuknęła trzydziestka. No, prawie – pierwsza generacja weszła do sprzedaży 3 grudnia 1994 roku, a więc brakuje jeszcze ponad 2 miesiące do dokładnej rocznicy. Jednak Sony już teraz ogłosiło z tej okazji specjalną, limitowaną edycję konsoli PlayStation 5.