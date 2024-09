Właściwości, o których nie wiedzieliśmy. Eksperci od spintroniki właśnie je ujawnili w nowym materiale

Artykuł na ten temat trafił na łamy Nature Materials. Członkowie zespołu badawczego mówią o możliwości projektowania urządzeń elektronicznych, które będą wykazywały przydatne właściwości. Te mogłyby zaprocentować chociażby w odniesieniu do elementów łączących pamięci magnetyczne z procesorami w wydaniu, jakiego świat jeszcze nie widział.

Czytaj też: Działo elektromagnetyczne, o jakim mogliśmy tylko śnić. Wielki sukces prosto z Azji

Ustaleniami w tej sprawie zajęli się przedstawiciele Uniwersytetu Karola w Pradze oraz centrum CFM w San Sebastian. Jak opisują, w czasie przeprowadzonych eksperymentów wzięli pod uwagę ułożenie dwóch warstw grafenu i selenku wolframu. Odnotowali, iż w sytuacji, gdy dwie warstwy zostaną umieszczone jedna na drugiej i obrócone pod odpowiednim kątem, prąd spinowy jest generowany w ustalonym kierunku.

Taka zmiana właściwości materiału zachodząca przy stosunkowo niewielkich różnicach konfiguracyjnych stwarza bardzo kuszącą perspektywę. Spin stanowi wewnętrzną właściwość cząstki takiej jak ładunek elektryczny. Zwykle przenoszony w kierunku prostopadłym do prądu elektrycznego, odpowiada za bardzo istotną część badań z dziedziny spintroniki.

Spintronika wykorzystuje podejście oparte na spinie elektronu w celu przenoszenia informacji. Ostatnie sukcesy w tym zakresie powinny więc doprowadzić do powstania urządzeń elektronicznych nowej generacji

Ta odmiana elektroniki zapewnia podejście oparte na spinie elektronu w celu przenoszenia informacji. To odmienna metoda niż w przypadku zwykle projektowanych układów scalonych, w których tę samą rolę odgrywają zmiany w przepływie prądu. Jako że do tej pory komplikacje związane z próbami obsługi tych prądów spinowych stanowiły wielki problem dla rozwoju spintroniki, to osiągnięcia międzynarodowego zespołu zasługują na szczególne wyzwanie.

Czytaj też: Pierwszy na świecie latający hybrydowo-elektryczny samolot pasażerski zadebiutował

Pokazują bowiem, że ograniczeń można uniknąć, jeśli użyje się odpowiednich do tego celu materiałów. Ich właściwa konfiguracja, przy ułożeniu warstwa na warstwie, doprowadziła naukowców do upragnionego celu. Takie nowe właściwości związane ze spinem przełożą się na znaczące poszerzenie opcji odnoszących się do projektowania urządzeń wykorzystywanych w spintronice.