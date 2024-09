Operator nie blokuje oszusta? UKE zapowiada: będą surowe kary

Nowa rozwiązania, wprowadzone ustawą przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, mają na celu zwalczanie najpopularniejszych metod cyberprzestępców. Mamy wśród nich nie tylko spoofing, ale również wiadomości e-mail oraz smishing, czyli wiadomości SMS. Co łączy wszystkie, to podszywanie się pod instytucje godne zaufania w celu wyłudzenia pieniędzy.

UKE na wojnie z oszustami. Ale to walka z wiatrakami

Urząd Komunikacji Elektronicznej doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet najlepsze ustawy i działania nie wyeliminują całkowicie oszustw z przestrzeni publicznej, jednak ich wdrożenie pozwoli na skuteczną walkę. Dlatego telekomy muszą blokować SMS-y zgodne ze wzorcami CSIRT NASK. Jak poinformowała Dziennik Gazeta Prawna Małgorzata Plawgo, szefowa biura prasowego NASK, od początku roku udało się zablokować ok. 700 tys. SMS-ów od oszustów, zanim dotarły one do użytkowników.

Jak wspomniałem, na liście numerów do zablokowania jest zaledwie 10 pozycji, ale będzie to wzrastać. Najbliższe tygodnie mogą być pod tym względem gorące, gdyż oszuści stosują różne metody wyłudzenia pieniędzy “na powódź”. Każdy też może zgłosić trefny numer. Nie jest to obowiązkowe, ale może pomóc w tworzeniu bazy oszustów.

Oszuści podszywają się pod serwisy do płatności online, media społecznościowe oraz banki. Obowiązek ich blokowania przez telekomy może zmniejszyć szkodliwość tego zjawiska, choć całkowicie go nie wyeliminuje. Zaś operatorów do blokowania oszustów może skłonić choćby to, że UKE ma teraz prawo nakładać wysokie kary za brak takich działań.

Jak powiedział DGP Tomasz Bukowski, eksperta ds. telekomunikacji z Kancelarii Prawnej Media, pierwsze efekty działań pojawią się w połowie października. Ale to tylko prognoza. Dla konsumentów ważne jest to, że na mocy ustawy blokowane będą numery jednostronne, czyli takie, które możemy tylko odbierać, a nie da się oddzwonić. Wykaz tych numerów prowadzi UKE.