Nowy magnetyczny stan skupienia materii potwierdzony. To sprawka materiału kwantowego

To właśnie przedstawiciele Uniwersytetu w Aalto oraz badacze związani z Chińską Akademią Nauk weszli w skał zespołu zajmującego się eksperymentami poświęconymi pewnemu materiałowi kwantowemu. Za jego sprawą naukowcom udało się potwierdzić istnienie nieznanego dotychczas stanu skupienia materii.

Dokonania autorów publikacji zamieszczonej w Nature Nanotechnology mają nie tylko wymiar teoretyczny. Powinny mieć przełożenie na praktyczne zastosowania, takie jak ochrona informacji kwantowych przed zakłóceniami oraz występującą w ich następstwie dekoherencją. Takie zjawisko stoi na przeszkodzie rozwojowi technologii takich jak internet kwantowy.

Fizyka kwantowa jest iście niesamowita. Łącząc ze sobą na przykład atomy możemy doprowadzić do powstania makroskopowych stanów kwantowych wykazujących egzotyczne wzbudzenia kwantowe niespotykane w innych środowiskach. Aby się o tym przekonać członkowie zespołu badawczego stworzyli sztuczny materiał kwantowy. Niczym klocki LEGO, łączyli ze sobą kolejne atomy.

Nowy stan skupienia materii został zidentyfikowany dzięki łączeniu atomu po atomie w celu stworzenia materiału kwantowego o unikatowych właściwościach

Tym sposobem utworzyli magnetyczny tytan umieszczony na podłożu z tlenku magnezu. Wpływając na oddziaływania zachodzące między atomami wewnątrz tego materiału, sprawili, że pojawił się nowy stan skupienia materii kwantowej. Technika zastosowana przez naukowców z Chin i Finlandii jest określana mianem skaningowej mikroskopii tunelowej. Z kolei powstały stan kwantowy został nazwany topologicznym magnesem kwantowym wyższego rzędu.

Perspektywy na przyszłość wypadają bardzo obiecująco, ponieważ w grę wchodzi tworzenie materiałów wykazujących właściwości, jakich nie miały do tej pory znane nauce warianty. Magnesy kwantowe mogłyby wręcz przenieść zjawiska kwantowe ze skali mikroskopowej do makroskopowej. To duży sukces – i dosłownie i w przenośni. Wśród praktycznych korzyści płynących z tego tytułu warto wymienić zwiększoną odporność kubitów przenoszących informacje kwantowe na zakłócenia wywołujące niepożądaną dekoherencję.