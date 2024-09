Najlepiej sprzedające się smartfony świata – w czołówce są niespodzianki

Lider sprzedaży smartfonów jest tylko jeden – to iPhone 15 Pro Max

Najwyższy model smartfonu ze stajni Apple’a zajął pierwsze miejsce drugi rok z rzędu – producent sprzedał aż 21,8 mln sztuk iPhone 15 Pro Max, a zaraz za nim znalazł się iPhone 15, sprzedany w liczbie 16,9 mln egzemplarzy.

Trzecie miejsce należy do największego konkurenta firmy Apple’a, firmy Samsung. Niespodzianką może być natomiast model, jest to bowiem budżetowy Galaxy A15, który sprzedał się w liczbie 17,3 mln sztuk. Czwarte miejsce znowu należy do Apple – mniejszy z flagowców, iPhone 15 Pro, sprzedał się w liczbie 16,9 mln egzemplarzy.

Najpotężniejszy smartfon Samsunga, Galaxy S24 Ultra, uplasował się dopiero na piątym miejscu, ze sprzedażą 12,6 mln egzemplarzy, a zaraz po nim znalazł się… niemal trzyletni iPhone 13, którego sprzedało się 12,5 mln sztuk. Popularność starszych modeli smartfonów Apple’a nie jest zresztą niczym nowym, w statystykach sprzedaży w 1 połowie 2022 roku na 5 miejscu zestawienia znalazł się iPhone 11, który rok później wciąż utrzymywał się w czołówce, zajmując 10 pozycję.

Do Top 10 przedarł się jeszcze Xiaomi, z modelem Redmi 13C z wynikiem 10 mln sprzedanych sztuk – dodajmy, że producent wrócił do zestawienia po roku nieobecności – w 2022 roku miał aż dwa modele, ale w 2023 żadnego. Pewną ciekawostką jest, że Samsung A15 pojawił się w tegorocznej topce jeszcze raz, tym razem w wariancie 5G, sprzedanym w 12,2 mln egzemplarzy, a na 10 pozycji zmieścił się jeszcze jeden z najniższych modeli, Galaxy A05, ze sprzedażą wynoszącą 10 mln.

Smartfony żyją dłużej

Reszta producentów tradycyjnie znalazła się poza najlepszą 10. Od lat widać przy tym prawidłowość – Apple sprzedaje najwięcej swojego najwyższego modelu, a Samsung najlepszy wynik osiąga w modelach budżetowych, flagowce mając na dalszych pozycjach.

Z tabeli wynika, że ciśnienie na częstą zmianę najwyższych modeli spada – producenci lepiej niż kiedyś przykładają się do aktualizacji oprogramowania i szczególnie wyższe modele używamy dłużej, niż kiedyś – co się przekłada na spadek zapotrzebowania na nowe modele. Oczywiście trudno tu snuć prognozy na przyszłość – rok 2024 to przede wszystkim czas wprowadzania do sprzedaży smartfonów z AI – a to wymaga odpowiednio mocnego sprzętu i może stymulować popyt na mocniejsze urządzenia.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że dane analityczne Omdia należy traktować tylko jako z grubsza wiarygodne, dotyczą bowiem jednostek sprzedanych przez producenta (także do dealerów), a nie tych, które trafiły do klienta końcowego. Brak tu także danych z rynku chińskiego, który ma swoją specyfikę i którego wpływ na rozkład tabeli byłby z pewnością znaczący.

