Od czego zależy kwota ubezpieczenia samochodu? Możesz kupić ubezpieczenie online i wyliczyć koszt w kalkulatorze

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz samochodu musi go ubezpieczyć w ramach OC. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, które chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód osobowych i majątkowych spowodowanych tym pojazdem. Obejmuje nie tylko zdarzenia, do których dochodzi podczas jazdy autem, ale m.in. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

Każdy właściciel auta musi mieć polisę OC, ale to, gdzie ją kupi, zależy tylko od niego. Powinien zachować jedynie ciągłość trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwnym wypadku naraża się na nałożenie wysokich kar finansowych oraz pokrycie z własnej kieszeni kosztów odszkodowania wypłacanego za spowodowane szkody osobowe i majątkowe.

Sprawdź czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia OC

Cena OC, czyli wysokość składki na OC, uzależniona jest od rodzaju ubezpieczanego pojazdu oraz danych jego właściciela czy właścicieli. Zalicza się do nich:

dane pojazdu – m.in. marka, model, rok produkcji, rodzaj paliwa, sposób wykorzystywania auta (prywatny czy zarobkowy), pojemność silnika, moc silnika

dane ubezpieczającego – wiek, stan cywilny, doświadczenie za kierownicą, historia szkodowości (ile szkód i czy w ogóle spowodował w ciągu ostatnich kilku lat z ubezpieczenia OC).

Ubezpieczyciel bierze również pod uwagę to, czy dana osoba jest już jego klientem, albo czy decyduje się na wykupienie od razu pakietu OC i AC. Nie bez znaczenia dla wysokości składki OC jest również tryb zawierania umowy. Przykładowo, OC w UNIQA możesz zakupić online z 15-procentowym rabatem.

Kup ubezpieczenie UNIQA i skorzystaj z dodatkowych opcji dla klientów indywidualnych

Zanim kupisz w UNIQA ubezpieczenia OC czy AC, warto wyliczyć wysokość składki na kalkulatorze online. Dzięki temu możesz zyskać nie tylko zniżkę na OC w wysokości 15%, dodatkowo w tej samej cenie zawarte jest ubezpieczenie Assistance MIDI oraz Zielona Karta.

Sprawdź ofertę UNIQA w pakietach, gdyż możesz na tym jeszcze więcej zaoszczędzić. Przeanalizuj różne warianty i dopiero wtedy podejmij wiążącą decyzję.