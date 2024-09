Rozsławiona polska broń będzie lepsza. Piorun NG uderzy jeszcze mocniej

Piorun NG to jeszcze potężniejsza polska broń przeciwlotnicza. Czym różni się od oryginału?

Targi obronne MSPO 2024, które odbywają się w Kielcach, są miejscem prezentacji wielu przeróżnych sprzętów wojskowych, wśród których znalazł się Piorun NG (Nowa Generacja). Ta najnowocześniejsza modernizacja renomowanego polskiego systemu przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) Piorun została o opracowana przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ). Na wystawie Piorun NG nie bez powodu przyciągnął znaczącą uwagę międzynarodowych ekspertów obronnych, bo wyróżnił się swoimi zaawansowanymi funkcjami oraz zbudowaną na oryginale pozycją co do skuteczności w zwalczaniu zagrożeń powietrznych.

Piorun NG został zaprojektowany z jasnym celem. Ma skutecznie neutralizować szeroką gamę zagrożeń powietrznych, a w tym samoloty, śmigłowce, bezzałogowce lotnicze oraz pociski manewrujące. To, co wyróżnia ten system na tle wcześniejszych wersji, to integracja zaawansowanych technologii, które znacząco zwiększają jego zdolności operacyjne. Najważniejszym dodatkiem jest ewidentnie zapalnik zbliżeniowy, umożliwiający detonację pocisku w pobliżu celu, co samo w sobie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego trafienia. Ma to ogromne zastosowanie zwłaszcza w przypadku szybko poruszających się zagrożeń o wysokiej manewrowości pokroju m.in. dronów.

Pod względem udoskonaleń, Piorun NG stanowi znaczną modernizację w stosunku do swojego poprzednika również w zakresie wyrzutni. Kluczową poprawą w tej sferze jest dodanie zarówno celownika dziennego, jak i termowizyjnego. Ten podwójny system celowniczy pozwala operatorom na skuteczne namierzanie celów niezależnie od pory dnia czy warunków pogodowych, zapewniając tym samym gotowość operacyjną przez całą dobę. Celownik termowizyjny szczególnie przydaje się w warunkach niskiej widoczności, takich jak operacje nocne lub w trudnych warunkach pogodowych, gdzie tradycyjne celowniki optyczne mogą zawodzić.

Sama wyrzutnia Piorun NG została zresztą przeprojektowana i doczekała się nowego mechanizmu inicjującego start pocisku, który jest w stanie wybrać optymalny tryb strzału w zależności od rodzaju celu i panujących warunków pogodowych. Uzupełnia go istotna integracja nowego systemu identyfikacji swój-obcy, co zmniejsza ryzyko incydentów pokroju strzelania do własnych maszyn powietrznych. Wisienką na torcie jest zapewniony użytkownikowi ciągły dostęp do aktualnych i precyzyjnych informacji. Jak więc sprawa prezentuje się w sferze surowych danych?

Piorun NG może pochwalić się imponującymi możliwościami bojowymi, jako że może zwalczać cele na dystansie od 400 do 6500 metrów i na wysokościach od 10 do 4000 metrów. Sam pocisk porusza się z prędkością średnią 560 metrów na sekundę, angażując cel FRAG-HE, czyli wysoce wybuchową głowicę odłamkowo-burzącą, która wywołuje niszczycielskie skutki po detonacji. To połączenie prędkości, zasięgu i mocy wybuchowej sprawia, że Piorun NG jest wyjątkowo śmiercionośną bronią przeciwlotniczą, co już teraz jest aktywnie potwierdzane przez siły ukraińskie, które wykorzystują już produkowane zestawy nowej generacji w warunkach bojowych. Do tej pory miał zwalczać nie tylko drony, ale też śmigłowce, a nawet myśliwce.

Sama prezentacja Pioruna NG na MSPO 2024 podkreśla zaangażowanie specjalistów w naszym kraju w zakresie modernizacji rodzimych możliwości wojskowych oraz przyciąga uwagę zagranicznych mediów. Rozwój tej nowej generacji przenośnych zestawów przeciwlotniczych podkreśla dążenie kraju do utrzymania i rozwijania krajowego przemysłu obronnego, spełniając jednocześnie ewoluujące potrzeby własnych sił zbrojnych.