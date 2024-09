Voldemort czyha. Ale nie ma nic wspólnego z Harrym Potterem

Voldemorta odkryli badacze ds. bezpieczeństwa z Proofpoint. Szkodnik rozprzestrzenia się za pośrednictwem wiadomości phishingowych i podszywa pod Arkusze Google, aby ominąć systemy bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do różnych rodzajów danych. Twórcy stojący za tym atakiem złośliwego oprogramowania są nadal nieznani, ale Proofpoint uważa, że ​​jest to forma cybernetycznego szpiegostwa.

Voldemort – jak go rozpoznać?

Źródłem dystrybucji szkodnika są e-maile phishingowe. Udają, że pochodzą od władz w USA, Europie lub Azji. Według raportu atakujący projektują je tak, aby pasowały do ​​lokalizacji organizacji docelowej na podstawie publicznie dostępnych informacji, zaś same e-maile zawierają linki do rzekomych dokumentów z “aktualizowanymi informacjami podatkowymi”. Kampania mailowa rozpoczęła się 5 sierpnia, a jak się szacuje, atakujący wysłali już ponad 20 000 wiadomości e-mail do ponad 70 docelowych firm. W najbardziej aktywnych dniach wiadomości phishingowe docierają do 6000 potencjalnych ofiar.

Co się stanie, gdy ofiara kliknie link w wiadomościach? Zostanie przekierowana do pobrania pliku zamaskowanego jako PDF. Może nie wydawać się podejrzany, gdyż złośliwe oprogramowanie maskuje się jako ruch sieciowy i używa Arkuszy Google jako serwera poleceń i kontroli. Ponieważ ze względu na użycie interfejsu API Google systemy bezpieczeństwa nie klasyfikują ruchu złośliwego oprogramowania jako podejrzanego, atak może się powieść.

Aby zabezpieczyć się przed atakiem złośliwego oprogramowania Voldemort, Proofpoint zaleca ograniczenie dostępu z zewnętrznych usług udostępniania plików do zaufanych serwerów, blokowanie połączeń z TryCloudflare, gdy nie są one aktywnie potrzebne, a także monitorowanie podejrzanych uruchomień programu PowerShell. Oczywiście niezbędne jest także zachowanie zdrowego rozsądku i dobry antywirus.