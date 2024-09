W Plusie kupisz teraz urządzenia Samsung Galaxy w świetnych zestawach

Urządzenia Samsung Galaxy w zestawie od Plusa w atrakcyjnej cenie

Wszyscy lubimy promocje, zwłaszcza takie, w których możemy sporo zaoszczędzić, a Plus daje nam właśnie taką możliwość. U zielonego operatora można teraz stworzyć ciekawe zestawy z urządzeń Samsunga, dzięki czemu za jednym razem można kupić nowy smartfon lub zegarek, a kilkaset złotych zostanie w naszej kieszeni. Decydując się na zakup wybranych telefonów – najnowszego Flip 6 lub Fold 6, S23 FE bądź S24 w wersji podstawowej, + lub Ultra – można dokupić najnowszy zegarek lub słuchawki i dzięki temu zyskać idealnie współpracujący ze sobą zestaw w obniżonej cenie. Promocją zostały objęte następujące modele w każdym wariancie ratalnym:

Galaxy Watch 7 40mm w zestawie w cenie 879 zł – taniej o 470 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1349 złotych),

Galaxy Watch 7 44mm w zestawie w cenie 999 zł – taniej o 450 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1449 złotych),

Galaxy Watch Ultra w zestawie w cenie 1949 zł – taniej o 950 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 2899 złotych),

Galaxy Buds 3 Pro w zestawie w cenie 699 zł – taniej o 330 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1029 złotych).

Jeśli jednak nie interesują was najnowsze modele smartfonów lub celujecie raczej w niższą półkę, to nie ma się co martwić. Zestaw z wyżej wymienionymi smartwatchami oraz słuchawkami można też stworzyć z popularną serią Galaxy A. Tu do wyboru mamy Samsung Galaxy A35 5G oraz Samsung Galaxy A55 5G. W obu przypadkach możemy dokupić do nich zegarek Galaxy Watch 7 lub słuchawki Galaxy Buds 3 Pro w tych samych, co wyżej cenach.

Plus przewidział też, że niektórzy nie chcą nowego smartfona i dla nich przygotował też konfigurację zegarek + zegarek oraz słuchawki + słuchawki. W tym wypadku obniżka będzie taka sama, jak w zestawie z telefonem. Wszystkie sprzęty można kupić na raty 0% w opcji z abonamentem lub bez.