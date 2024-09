Aktualizacja Windows 11 może przyspieszyć działanie komputerów z Ryzenami, ale…

W aktualizacji Windows 11 KB5043076 pojawia się funkcja AMD Branch Prediction Optimization. Osoby korzystające z procesorów Ryzen mogą oczekiwać podniesienia szybkości działania, ponieważ mechanizm ten przewiduje kolejność wykonywania instrukcji i może się do nich odpowiednio przygotować. Wzrost wydajności osiąga do 10% przy użyciu Ryzen 7700X i do 11% przy użyciu 9700X. We wczesnych testach kilka gier działało o 5-10% lepiej. Co zatem jest nie tak?

Windows 11 KB5043076 – co zadziałało, a co nie do końca?

AMD Branch Prediction ma poprawić przede wszystkim wydajność procesorów Ryzen 9000, ale pomaga również niektórym układom Ryzen serii 7000. Działa z systemem Windows 11 23H2 lub nowszym. Ta aktualizacja jest jedną z największych premier technologicznych AMD, dlatego wiele osób spieszyło się z jej pobraniem. Niestety – według licznych raportów, zawierająca ją aktualizacja systemu Windows 11 może powodować wiele problemów.

Jakich? Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że Eksplorator plików ulega awarii po uruchomieniu go z paska zadań. Ale -problem ten zauważono również w opcjonalnej aktualizacji z sierpnia i wygląda na to, że przeniknął do łatki wrześniowej. Podejrzewa się, że przyczyną jest konkretny plik .dll. Inne zauważone zjawisko to samoczynne wyłączenie opcji “Ochrona przez phishingiem” w Windows Defenderze.

Czytaj też: Systemowa aplikacja spowalnia działanie Windows. I nie można jej odinstalować

Jak zauważył jeden z użytkowników Windows 11 i podzielił się tym w Centrum Ppinii : “KB5043076 ma problemy z Windows.UI.Xaml.dll i msvcrt.dll, powodując problemy ze wszystkim, co używa consent.exe i SystemSettings.exe. Ze względu na to, że wpływa to na consent.exe, znany również jako Kontrola konta użytkownika, nie mogę zastosować poprawki, a odinstalowanie aktualizacji zmusza system Windows do jej ponownej instalacji”.

U innych osób pojawił się również problemy z internetem oraz systemową wyszukiwarką, u kolejnych nie ładują się aplikacje. W wielu przypadkach pomaga skorzystanie z opcji przywracania systemu. Jeśli napotkasz wyżej wymienione problemy, musisz ręcznie usunąć poprawkę, a następnie wstrzymać aktualizację systemu Windows dopóki nie pojawi się informacja o rozwiązaniu problemu.