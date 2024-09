Zdjęcia Google otrzymują mocne usprawnienie. Wkracza do nich chatbot

Jak podaje Google, możliwość przeszukiwania galerii zdjęć pod kątem osób, zwierząt, miejsc i innych rzeczy od dawna jest uwielbianą funkcją Google Photos. Co miesiąc korzysta z niej prawie pół miliarda osób. Teraz można będzie używać bardziej opisowych zapytań, wykraczających poza używanie prostych słów kluczowych.

Zdjęcia Google – jak wyglądają nowości?

Zdjęcia Google pozwalają używać bardziej opisowych zapytań przy użyciu codziennego języka. Przykład podany przez producenta to “Emma maluje na podwórku”. W odpowiedzi wyświetlone zostają wszystkie zdjęcia, na których owa Emma maluje. Wyniki można sortować wg daty lub trafności, co pozwala na łatwiejsze znalezienie tego, czego się szuka. A jak informuje Google, funkcja Ask Photos rozumie kontekst galerii zdjęć, dlatego np. możesz spytać, co było na śniadanie w hotelu, a zobaczysz dedykowane zdjęcia.

Ask Photos jest póki co dostępne dla wybranych użytkowników w USA za pośrednictwem Google Labs. Jak się łatwo domyślić, jest obecnie wdrażane w języku angielskim dla wszystkich użytkowników Androida oraz iOS i zostanie rozszerzone na więcej języków “w nadchodzących tygodniach”. Ask Photos jest w zasadzie chatbotem w Zdjęciach, a więc jeśli nie znajdzie za pierwszym razem tego, czego szukasz, możesz udzielić mu dodatkowych wskazówek lub szczegółów.

Co jednak zwraca uwagę – Google twierdzi, że ludzie mogą przeglądać Twoje zapytania w Ask Photos w celu ulepszenia usługi, ale tylko po odłączeniu od Twojego konta Google, aby chronić Twoją prywatność. Odpowiedzi udzielane przez Ask Photos nie są przeglądane przez ludzi, chyba że przekażesz opinię lub w rzadkich przypadkach w celu rozwiązania problemu nadużyć lub szkód. Brzmi to dość pokrętnie.