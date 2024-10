Home Tech Apple M4 Max z przepustowością pamięci przekraczającą 500 GB/s. To historyczny wynik

Apple ogłosiło kompletną “trójcę” najnowszych procesorów z autorskiej rodziny M: M4, M4 Pro oraz M4 Max. To właśnie Max jest najmocniejszy, a zarazem mamy do czynienia z pierwszym chipsetem innym niż Ultra z przepustowością pamięci przekraczającą 500 GB/s. Mało tego – oferuje dwukrotnie większą przepustowość w porównaniu do M4 Pro!