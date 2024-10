Ta nowość od Apple’a pomoże osobom z ryzykiem cukrzycy

Apple chce pomóc swoim klientom uniknąć cukrzycy

Nowoczesne sprzęty, takie jak smartfony, smartwatche czy nawet słuchawki, otrzymują coraz więcej funkcji skupiających się na monitorowaniu i ochronie naszego zdrowia. Apple w tym roku wprowadził do Apple Watch możliwość wykrywania bezdechu sennego, a w USA słuchawki AirPods 2 Pro mogą nawet służyć jako aparat słuchowy bez recepty dla osób z lekkimi i umiarkowanymi wadami słuchu. Jednak firma cały czas idzie do przodu, chcąc dać swoim klientom jeszcze więcej funkcjonalności, które pomogą im w dbaniu o zdrowie.

Zgodnie z najnowszym raportem gigant z Cupertino testuje właśnie nową aplikację, tym razem skierowaną do osób, które powinny uważać na cukier. Cukrzyca to bardzo ciężka choroba, dlatego tak istotne jest, by się przed nią chronić. Szczególnie narażone są osoby ze stanem przedcukrzycowym, bo u nich poziom glukozy we krwi jest wyższy niż normalnie, ale nie na tyle wysoki, aby zdiagnozować cukrzycę typu 2. Jest to więc stan pośredni między prawidłowym metabolizmem glukozy a cukrzycą i istotne jest, by regularnie badać swój poziom glukozy, a także wprowadzać odpowiednie zmiany w życiu, pomagające zachować zdrowie i zapobiec lub opóźnić rozwój cukrzycy.

I w tym ma pomóc nowa „bardzo tajna” aplikacja Apple’a, którą gigant oddał zaufanym pracownikom do testów. Jak donosi Bloomberg, firma podobno wybrała kilku pracowników ze stanem przedcukrzycowym i to właśnie oni mają sprawdzić w praktyce działanie oraz skuteczność aplikacji. Ta służy do rejestrowania posiłków, pozwalając też przesyłać pomiary cukru we krwi. W ten sposób będzie można przeanalizować wpływ określonych rodzajów żywności na skoki glukozy we krwi.

Sama aplikacji zapewne nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo służyć ma opracowaniu innego rozwiązania – nieinwazyjnego śledzenia glukozy dla smartwatcha Apple Watch. O takiej funkcji mówi się od lat, a gigant cały czas nad nim pracuje. To, co Apple wyniesie z testów tajemnej aplikacji, może też zostać zintegrowane z istniejącą już aplikacją Zdrowie, zapewniającą kompleksowy dostęp do wielu różnorodnych pomiarów. W ten sposób użytkownicy sprzętów Apple’a, którym grozi cukrzyca, uzyskując dostęp do zaleceń dietetycznych opartych na spożywanej przez nich żywności, co pomoże im uniknąć cukrzycy.