Apple tnie produkcję iPhone’ów 16

Analitycy Barklay’s nie mają wątpliwości – zapotrzebowanie na iPhone 16 mniejsze niż na iPhone 15 w zeszłym roku

Informacje o zmniejszeniu zapotrzebowania nie są rzecz jasna oficjalne. Analitycy Barklay’s przeanalizowali jednak łańcuchy dostaw i wg ich oceny u jednego z istotnych tajwańskich dostawców półprzewodników (TSMC?) doszło do zmniejszenia zamówień na części niezbędne do produkcji iPhone’ów 16.

Barclays: Apple iPhone 16 demand looks weak, and so will the stock. pic.twitter.com/0867NJTiKq — Brian Sozzi (@BrianSozzi) October 1, 2024

Wg oceny analityków, sprzedaż może spaść o 15% rok do roku, mimo tego, że pierwszym kwartale nie było żadnych odchyleń. Słabsze od oczekiwań zapotrzebowanie można przypisać opóźnionemu wprowadzeniu Apple Intelligence – oprogramowanie jest dostępne w tej chwili tylko dla testerów, do tego większość nowości będzie dostępna tylko dla mieszkańców USA i Kanady. Mieszkańcy krajów UE zobaczą AI jeszcze później, Apple prowadzi co prawda rozmowy dotyczące dostosowania się do wymogów europejskiego Akt o Rynkach Cyfrowych, ale wcale nie jest specjalnie skłonne do ustępstw i nie wydaje się realne, by Apple Intelligence mogło wystartować wcześniej, niż w przyszłym roku.

Jakby tego było mało, iPhone 16 poza AI nie przynosi wielu nowości – poza wydajniejszymi komponentami zmian w stosunku do zeszłego roku jest jak na lekarstwo – jedną w poważniejszych jest nowa wyspa aparatów fotograficznych i… przycisk wielofunkcyjny do obsługi aparatu fotograficznego, co do którego recenzenci są zgodni, że jest wątpliwym sukcesem. Nic zatem dziwnego, że wielu potencjalnych nabywców postanowiło zrezygnować z kupna, czekając do przyszłego roku na iPhone 17.

Rzeczywiste wprowadzenie Apple Intelligence może oczywiście poprawić wyniki, raczej nie na tyle, by nadrobić zaległości. Wątpię też, by udało się przekonać zawiedzionych – pośród znanych mi osób, które zdecydowały się na preordery któregoś z tegorocznych iPhone’ów, zaskakująco wielu zrezygnowało jeszcze przed dostawą, a wśród tych, które już odebrały sprzęt, nie brak też takich, które po kilku dniach testów zdecydowały się na zwrot.

Zobacz także: Apple ma wielkie plany na 2025 roku. iPhone SE 4 przejdzie prawdziwą metamorfozę (chip.pl)