W aplikacji Revolut już można znaleźć Blika

Przycisk Blik trafia do aplikacji

O pojawieniu się na ekranie głównym stosownego przycisku do płatności Blikiem poinformował portal Cashless.pl, który otrzymał takie sygnały od użytkowników. Po naciśnięciu można zapłacić za zakupy w sklepie internetowym, wypłacić pieniądze z bankomatu albo za pomocą kodu zapłacić przy sklepowej kasie. Nie można natomiast wykonywać przelewów Blik i płatności bez kodu.

Biuro prasowe Revoluta potwierdziło, że trwają testy nowej funkcji – jest ona jak na razie udostępniana niewielkiej grupie klientów w ramach tzw. testów family & friends. Ich celem jest zebranie opinii, sprawdzenie wydajności oraz poprawa błędów, zanim trafi do szerszej grupy użytkowników.

Usługa na ostatniej prostej

Jeśli chodzi o pełne wdrożenie płatności Blik w Revolucie, to potwierdzony został termin, o którym była mowa we wrześniu – docelowo do końca roku wszyscy użytkownicy powinni mieć już dostęp do wszystkich funkcji Polskiego Standardu Płatności.

Najprawdopodobniej na tym etapie dostęp do Blika otrzymają tylko polscy użytkownicy, nawet jeśli sam Blik dostępny jest także w zagranicznych bankach. Prace nad wdrożeniem przebiegają sprawnie, a nawet nabrały tempa – na stronie Revoluta w zakładce Umowy/Produkty można już znaleźć gotowy regulamin usługi.

Wszystko idzie zatem zgodnie z planem i pozostaje trzymać kciuki, by tak pozostało. Udane włączenie Polskiego Standardu Płatności do międzynarodowego fintechu z pewnością dobrze wpłynie na popularność Blika i ułatwi rozpowszechnienie standardu za granicami naszego kraju.